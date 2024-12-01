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فيديو - حارس مرمى يقود فريقه إلى الانتصار في الوقت القاتل

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فيديو - حارس مرمى يقود فريقه إلى الانتصار في الوقت القاتل
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رياضة

2024-12-01 | 02:37
فيديو - حارس مرمى يقود فريقه إلى الانتصار في الوقت القاتل

قاد غوش كيلي، حارس مرمى ليتون أورينت، المُعار من توتنهام، فريقه الى الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه على مضيفه أولدهام أثليتيك (2-1) في الدور الثاني.
وجاء الفوز من خلال سيناريو غريب للغاية، اذ تقدم أصحاب الأرض في الشوط الثاني بواسطة إيمانويل مونثي، وكانت المباراة تلفظ أنفاسها في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما سجّل كيلي هدف التعادل برأسية مُحكمة اثر ركلة حرّة.
وقاد كيلي المباراة ككل الى شوطين إضافيين، ليسجل فريقه هدف الفوز والتأهل الى الدور المقبل، وأيضاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني عبر دان أجيي.



فيديو - حارس مرمى يقود فريقه إلى الانتصار في الوقت القاتل

رياضة

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