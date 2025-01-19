الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مستقبل جوشوا كيميتش ما زال مجهولاً مع بايرن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مستقبل جوشوا كيميتش ما زال مجهولاً مع بايرن
A-
A+

رياضة

2025-01-19 | 05:24
مستقبل جوشوا كيميتش ما زال مجهولاً مع بايرن

عقده مع بايرن ميونيخ ينتهي في حزيران - يونيو 2025

الأمر الواضح حول مستقبل جوشوا كيميتش، هو أن عقده مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ، ينتهي في حزيران - يونيو 2025 المقبل، ولم يعرف بعد ما إذا كان سينتهي إلى تجديد علاقته مع النادي الألماني أو الحصول على فرصة نجاح في نادٍ آخر.
ويبدو أن حارس المرمى الكبير مانويل نوير، يملك مفتاح الانتقال النهائي، حيث يرغب الفائز بكأس العالم مع ألمانيا في عام 2014، في تمديد عقد زميله كيميتش، تماما كما فعل هو نفسه مؤخراً، حتى العام 2026.
قال نوير "سأوقع عقدا جديدا مع بايرن قريبا"، ولكن تجديد جوشوا كيميتش يقلق زميله الذي تحدث بوضوح عما يعتقد أنه يمكن أن يحفزه على ذلك "أعتقد أن الشيء المهم بالنسبة لجوشوا هو أن لدينا فريقا جيدا وذكيا للحصول على فرصة للذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا والفوز بالعديد من الألقاب".
أدلى كيميتش ببعض التصريحات، حيث ترك الباب مفتوحاً، وسط اهتمام سابق من مانشستر سيتي وبرشلونة، فقال "إنها لحظة حاسمة للغاية في مسيرتي المهنية، الجميع، بمن فيهم أنا، يعرفون أسبابا وجيهة لتمديد العقد، ولكن يجب أن أفكر الآن بالمكان الذي يمكنني فيه تحقيق أقصى قدر من النجاح الرياضي في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة".



مستقبل جوشوا كيميتش ما زال مجهولاً مع بايرن

رياضة

جوشوا كيميتش

بايرن ميونيخ

مانويل نوير

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الموهبة باو كوبارسي احتفل بعام كامل من النجاحات

اقرأ ايضا في رياضة

الموهبة باو كوبارسي احتفل بعام كامل من النجاحات
05:23

الموهبة باو كوبارسي احتفل بعام كامل من النجاحات

ذكرى مرور عام على ظهور اللاعب الكاتالوني لأول مرة

05:23

الموهبة باو كوبارسي احتفل بعام كامل من النجاحات

ذكرى مرور عام على ظهور اللاعب الكاتالوني لأول مرة

الحرارة العالية كادت تقتل "جامعة كرات" في استراليا
05:22

الحرارة العالية كادت تقتل "جامعة كرات" في استراليا

أثرت درجة الحرارة العالية البالغة 33 على إحدى "فتيات الكرة"

05:22

الحرارة العالية كادت تقتل "جامعة كرات" في استراليا

أثرت درجة الحرارة العالية البالغة 33 على إحدى "فتيات الكرة"

فيديو - لحظة غضب كلفت ميدفيديف 74 ألف يورو !!
05:20

فيديو - لحظة غضب كلفت ميدفيديف 74 ألف يورو !!

تم تغريم الروسي دانييل ميدفيديف مبلغ 74,135 يورو

05:20

فيديو - لحظة غضب كلفت ميدفيديف 74 ألف يورو !!

تم تغريم الروسي دانييل ميدفيديف مبلغ 74,135 يورو

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025