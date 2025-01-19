مستقبل جوشوا كيميتش ما زال مجهولاً مع بايرن

عقده مع بايرن ميونيخ ينتهي في حزيران - يونيو 2025

الأمر الواضح حول مستقبل جوشوا كيميتش، هو أن عقده مع فريقه الحالي بايرن ميونيخ، ينتهي في حزيران - يونيو 2025 المقبل، ولم يعرف بعد ما إذا كان سينتهي إلى تجديد علاقته مع النادي الألماني أو الحصول على فرصة نجاح في نادٍ آخر.

ويبدو أن حارس المرمى الكبير مانويل نوير، يملك مفتاح الانتقال النهائي، حيث يرغب الفائز بكأس العالم مع ألمانيا في عام 2014، في تمديد عقد زميله كيميتش، تماما كما فعل هو نفسه مؤخراً، حتى العام 2026.

قال نوير "سأوقع عقدا جديدا مع بايرن قريبا"، ولكن تجديد جوشوا كيميتش يقلق زميله الذي تحدث بوضوح عما يعتقد أنه يمكن أن يحفزه على ذلك "أعتقد أن الشيء المهم بالنسبة لجوشوا هو أن لدينا فريقا جيدا وذكيا للحصول على فرصة للذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا والفوز بالعديد من الألقاب".

أدلى كيميتش ببعض التصريحات، حيث ترك الباب مفتوحاً، وسط اهتمام سابق من مانشستر سيتي وبرشلونة، فقال "إنها لحظة حاسمة للغاية في مسيرتي المهنية، الجميع، بمن فيهم أنا، يعرفون أسبابا وجيهة لتمديد العقد، ولكن يجب أن أفكر الآن بالمكان الذي يمكنني فيه تحقيق أقصى قدر من النجاح الرياضي في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة".







