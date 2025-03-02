فيديو - محمد صلاح ونانسي عجرم معاً .. تيجي نعيش

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح وابنته كيان والفنانة اللبنانية نانسي عجرم وإبنتها ليا.هذه الصور والفيديوهات هي خلال تصوير إعلان ترويجي لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، في ظهور مشترك ثاني بين النجم المصري والفنانة اللبنانية، بعد الحملة الدعائية التي جمعتهما مع عدد من المشاهير للترويج لموسم الرياض "فوق الخيال".ونشرت المطربة اللبنانية صورة لها مع صلاح وكتبت" وأصلا ده مفيش في ايدينا غير دلوقت نعيشه تعالى نعيش"، فيما حظي الاعلان الترويجي وعنوانه "تيجي نعيش" بانتشار واسع للغاية.