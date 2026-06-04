الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

المونديال قرب.. ولحظاته ما بتتكرر! (فيديو)

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+

رياضة

2026-06-04 | 12:10
المونديال قرب.. ولحظاته ما بتتكرر! (فيديو)

عيشوا كل هدف، كل لقطة، وكل لحظة تاريخية مباشرة مع TOD، وين ما كنتوا وعلى كل أجهزتكم.
مشاهدة مباشرة لجميع مباريات كأس العالم
6 أشهر مجانية من TOD Entertainment
وفرصة للدخول في السحب على جائزة بقيمة 10,000 دولار تقدمة الجديد

للاشتراك اضغط هنا 
 
 
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - شارع برازيلي يرتدي ألوان المونديال
00:41

فيديو - شارع برازيلي يرتدي ألوان المونديال

فيديو - استدعاء نيمار الى المونديال يتسبب بجنون بين الاولاد
2026-05-20

فيديو - استدعاء نيمار الى المونديال يتسبب بجنون بين الاولاد

فيديو راقص من تأهل الكونغو الى المونديال
2026-04-02

فيديو راقص من تأهل الكونغو الى المونديال

لحظة انفجار درون قرب سيارة في شبعا
2026-04-14

لحظة انفجار درون قرب سيارة في شبعا

المونديال قرب.. ولحظاته ما بتتكرر! (فيديو)

رياضة

كرة القدم

خاص الجديد

محليات

لبنان

كأس العالم

TOD

العودة الى الأعلى
Aljadeed
استضافة كأس العالم في قطر نقطة انطلاق لبناء قدرات مستدامة
فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة

اقرأ ايضا في رياضة

بالمونديال.. خلي عينك عالجديد!
12:37

بالمونديال.. خلي عينك عالجديد!

خلي عينك عالجديد بالمونديال.. أكثر من 10 آلاف دولار ستحصل عليها خلال أكبر حدث رياضي بالعالم. تطبيق TOD يخولك متابعة جميع اللحظات الحاسمة والمباريات المرتقبة، مع إمكانية الإعادة في الوقت الذي يناسبك، ومن أي جهاز تريده، سواء عبر التلفزيون أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. ولأن الإثارة لا تتوقف عند صافرة النهاية، يمنحك TOD مزايا إضافية، فإذا خسر فريقك المفضل، انت رابحٌ لـ 6 أشهر اشتراك مجاني لمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية.

12:37

بالمونديال.. خلي عينك عالجديد!

خلي عينك عالجديد بالمونديال.. أكثر من 10 آلاف دولار ستحصل عليها خلال أكبر حدث رياضي بالعالم. تطبيق TOD يخولك متابعة جميع اللحظات الحاسمة والمباريات المرتقبة، مع إمكانية الإعادة في الوقت الذي يناسبك، ومن أي جهاز تريده، سواء عبر التلفزيون أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. ولأن الإثارة لا تتوقف عند صافرة النهاية، يمنحك TOD مزايا إضافية، فإذا خسر فريقك المفضل، انت رابحٌ لـ 6 أشهر اشتراك مجاني لمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية.

كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة
00:59

كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة

يحتاج لبنان الى التعادل لتأمين بطاقة التأهل الى كأس آسيا

00:59

كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة

يحتاج لبنان الى التعادل لتأمين بطاقة التأهل الى كأس آسيا

لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية
00:43

لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية

واصل النجم الإسباني الصاعد ترسيخ مكانته العالمية

00:43

لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية

واصل النجم الإسباني الصاعد ترسيخ مكانته العالمية

اخترنا لك
بالمونديال.. خلي عينك عالجديد!
12:37
كأس آسيا 2027: لبنان يواجه اليمن لحجز بطاقة التأهل الأخيرة
00:59
لامين يامال يتربع على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية
00:43
موظف يقاضي أرسنال بتهمة الفصل التعسّفي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية
00:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026