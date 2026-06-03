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فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة

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فيديو - قوس المياه يودّع &quot;السيليساو&quot; بحثا عن النجمة السادسة
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كرة القدم

2026-06-03 | 01:30
فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة

غادرت بعثة منتخب البرازيل مدينة ريو دي جانيرو متجهة إلى الولايات المتحدة

غادرت بعثة منتخب البرازيل مدينة ريو دي جانيرو متجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، إيذانًا ببدء رحلتها الرسمية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. 
وحظي "السيليساو" بمؤازرة جماهيرية حاشدة واحتفالات صاخبة لافتة رافقت اللاعبين من مقر الإقامة حتى المطار
وشهدت لحظة الإقلاع تقليدًا رمزيًا بارزًا في عالم الطيران، حيث مرت الطائرة المستأجرة تحت قوس تشكل من رشاشات المياه لتستقبل ما يُعرف بـ"تعميد الطائرة" قبل الانطلاق والتحليق نحو الأراضي الأميركية.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب البرازيلي تحضيراته الفنية في مدينة نيوجيرسي، التي تحتضن أول حصة تدريبية للفريق.
وحرص جميع اللاعبين قبيل التوجه إلى المطار على زيارة متحف الاتحاد البرازيلي، في محطة معنوية استعادوا خلالها أمجاد الماضي وتاريخ بلادهم العريق المرصع بخمسة ألقاب عالمية سابقة.
ويدخل المنتخب البرازيلي غمار هذه النسخة بطموحات عريضة لإنهاء فترة غياب عن الألقاب العالمية استمرت 24 عامًا كاملة منذ آخر تتويج في 2002، سعيًا لتحقيق النجمة السادسة. 
ويستهل راقصو السامبا مشوارهم المونديالي لحساب المجموعة الثالثة بمواجهة قوية ومثيرة أمام المنتخب المغربي يوم 13 حزيران - يونيو في نيوجيرسي، في مجموعة تضم إلى جانبهما أيضًا منتخبي إسكتلندا وهايتي.



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