فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة

A water cannon salute to welcome Brazil to the United States 🇧🇷



(via IG/brasil) pic.twitter.com/gtwsJR4ZLa — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 2, 2026 🤯"𝐁𝐚𝐮𝐭𝐢𝐳𝐚𝐧" 𝐞𝐥 𝐚𝐯𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐛𝐫𝐚𝐬𝐢𝐥𝐞ñ𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬



❓¿La bendición para buscar la sexta? pic.twitter.com/51UlpWPTAo — Diario SPORT (@sport) June 2, 2026

غادرت بعثة منتخب مدينة ريو دي جانيرو متجهة إلى الأميركية، إيذانًا ببدء رحلتها الرسمية للمشاركة في نهائيات 2026.وحظي "السيليساو" بمؤازرة جماهيرية حاشدة واحتفالات صاخبة لافتة رافقت اللاعبين من مقر الإقامة حتى .وشهدت لحظة الإقلاع تقليدًا رمزيًا بارزًا في عالم الطيران، حيث مرت الطائرة المستأجرة تحت قوس تشكل من رشاشات المياه لتستقبل ما يُعرف بـ"تعميد الطائرة" قبل الانطلاق والتحليق نحو الأراضي الأميركية.ومن المقرر أن يبدأ المنتخب البرازيلي تحضيراته الفنية في مدينة نيوجيرسي، التي تحتضن أول حصة تدريبية للفريق.وحرص جميع اللاعبين قبيل التوجه إلى المطار على زيارة متحف البرازيلي، في محطة معنوية استعادوا خلالها أمجاد الماضي وتاريخ بلادهم العريق المرصع بخمسة ألقاب عالمية سابقة.ويدخل المنتخب البرازيلي غمار هذه النسخة بطموحات عريضة لإنهاء فترة غياب عن الألقاب العالمية استمرت 24 عامًا كاملة منذ آخر تتويج في 2002، سعيًا لتحقيق السادسة.ويستهل راقصو السامبا مشوارهم المونديالي لحساب المجموعة الثالثة بمواجهة قوية ومثيرة أمام المنتخب يوم 13 حزيران - في نيوجيرسي، في مجموعة تضم إلى جانبهما أيضًا منتخبي إسكتلندا وهايتي.