من أصل 8 عرب.. من واصل الحلم في المونديال؟

شهدت النسخة الحالية من بطولة 2026 حدثاً تاريخياً بتأهل ثمانية منتخبات عربية إلى النهائيات، في إنجاز غير مسبوق يعكس تطور على الساحة العالمية، رغم تباين نتائجها في دور .

وضمن منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة، ليضرب موعداً مع منتخب أستراليا في مواجهة قوية ضمن الأدوار الإقصائية.



كما واصل منتخب المغرب تألقه، وتأهل إلى الدور ذاته عقب فوزه على هايتي 4-2 في الجولة الثالثة، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة خلف البرازيل بفارق الأهداف.



في المقابل، ودّع منتخب تونس البطولة بعد خسارته في مبارياته الثلاث بدور ، ليلحق به منتخب الذي خرج هو الآخر دون تحقيق أي انتصار.



كما غادر منتخب قطر المنافسات من الدور الأول عقب خسارته أمام البوسنة والهرسك 3-1، فيما انتهت مشاركة منتخب بعد هزيمته الثقيلة أمام السنغال بنتيجة 0-5، في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13.



وودّع منتخب البطولة رغم تعادله السلبي مع كاب في الجولة ، فيما حقق منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" تأهلاً تاريخياً إلى دور الـ32 في أول مشاركة له، من دون تحقيق أي فوز في دور المجموعات.