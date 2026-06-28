من أصل 8 عرب.. من واصل الحلم في المونديال؟

وضمن منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة، ليضرب موعداً مع منتخب أستراليا في مواجهة قوية ضمن الأدوار الإقصائية.
كما واصل منتخب المغرب تألقه، وتأهل إلى الدور ذاته عقب فوزه على هايتي 4-2 في الجولة الثالثة، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة خلف البرازيل بفارق الأهداف.
في المقابل، ودّع منتخب تونس البطولة بعد خسارته في مبارياته الثلاث بدور المجموعات
، ليلحق به منتخب الأردن
الذي خرج هو الآخر دون تحقيق أي انتصار.
كما غادر منتخب قطر المنافسات من الدور الأول عقب خسارته أمام البوسنة والهرسك 3-1، فيما انتهت مشاركة منتخب العراق
بعد هزيمته الثقيلة أمام السنغال بنتيجة 0-5، في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13.
وودّع منتخب السعودية
البطولة رغم تعادله السلبي مع كاب فيردي
في الجولة الأخيرة
، فيما حقق منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" تأهلاً تاريخياً إلى دور الـ32 في أول مشاركة له، من دون تحقيق أي فوز في دور المجموعات.