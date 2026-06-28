الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - جماهير كرواتيا تخطف الأضواء في زفاف بفيلادلفيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جماهير كرواتيا تخطف الأضواء في زفاف بفيلادلفيا
A-
A+

كرة القدم

2026-06-28 | 05:58
فيديو - جماهير كرواتيا تخطف الأضواء في زفاف بفيلادلفيا

تحوّلت مسيرة الجماهير قبل مباراة كرواتيا وغانا في كأس العالم إلى احتفال مفاجئ مع عروسين

خطفت جماهير المنتخب الكرواتي الأضواء في شوارع فيلادلفيا، بعدما تحوّلت مسيرتها قبل مباراة كرواتيا وغانا في كأس العالم إلى احتفال مفاجئ مع عروسين كانا يلتقطان صور زفافهما قرب مبنى البلدية
وظهر المشجعون بالقمصان الحمراء والبيضاء، حاملين الأعلام ومرددين الهتافات، قبل أن يحيطوا بالعروسين في مشهد طريف أضاف إلى المناسبة طابعًا كرويًا غير متوقع.
وجاءت اللقطة قبل مواجهة كرواتيا وغانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز كرواتيا (2-1) على ملعب فيلادلفيا، بفضل هدفي بيتار سوتشيتش ونيكولا فلاشيتش، مقابل هدف لغانا عبر ديريك لوكاسن. 
وبهذا الانتصار، ضمنت كرواتيا التأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهت منافسات المجموعة الثانية عشرة في المركز الثاني، فيما تأهلت غانا أيضًا من المركز الثالث بين أفضل أصحاب المركز الثالث.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - عائلة تورام تخطف الأضواء في احتفالات انتر ميلان
2026-05-18

فيديو - عائلة تورام تخطف الأضواء في احتفالات انتر ميلان

فيديو - جماهير أوزبكستان تخطف الأنظار في شوارع هيوستن
2026-06-24

فيديو - جماهير أوزبكستان تخطف الأنظار في شوارع هيوستن

فيديو – لامين يامال يخطف الأضواء بحزام المصارعة قبل رحلة إسبانيا
2026-06-25

فيديو – لامين يامال يخطف الأضواء بحزام المصارعة قبل رحلة إسبانيا

فيديو - ميسي الصغير يخطف الأضواء
2026-05-27

فيديو - ميسي الصغير يخطف الأضواء

فيديو - جماهير كرواتيا تخطف الأضواء في زفاف بفيلادلفيا

رياضة

كرة القدم

كرواتيا

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مأساة عائلية تهزّ لاعبًا فنزويليًّا

اقرأ ايضا في كرة القدم

مأساة عائلية تهزّ لاعبًا فنزويليًّا
05:54

مأساة عائلية تهزّ لاعبًا فنزويليًّا

عُثر على أندريا تحت أنقاض مبنى منهار بعدما استخدمت جسدها لحماية طفلتهما ألانا من الركام

05:54

مأساة عائلية تهزّ لاعبًا فنزويليًّا

عُثر على أندريا تحت أنقاض مبنى منهار بعدما استخدمت جسدها لحماية طفلتهما ألانا من الركام

فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال
20:18

فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال

أصبح الأطفال في النرويج يؤدّون الاحتفال الشهير في الحضانات

20:18

فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال

أصبح الأطفال في النرويج يؤدّون الاحتفال الشهير في الحضانات

فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال
20:13

فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال

حرصت بعثة "ألبيسيليستي" على نقل جزء من تقاليد البلاد إلى مقر الإقامة، عبر شحنة كبيرة من اللحوم الأرجنتينية

20:13

فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال

حرصت بعثة "ألبيسيليستي" على نقل جزء من تقاليد البلاد إلى مقر الإقامة، عبر شحنة كبيرة من اللحوم الأرجنتينية

اخترنا لك
مأساة عائلية تهزّ لاعبًا فنزويليًّا
05:54
فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال
20:18
فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال
20:13
فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب
20:09

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026