فيديو - جماهير كرواتيا تخطف الأضواء في زفاف بفيلادلفيا

تحوّلت مسيرة الجماهير قبل مباراة كرواتيا وغانا في إلى احتفال مفاجئ مع عروسين

خطفت جماهير المنتخب الكرواتي الأضواء في شوارع فيلادلفيا، بعدما تحوّلت مسيرتها قبل مباراة كرواتيا وغانا في إلى احتفال مفاجئ مع عروسين كانا يلتقطان صور زفافهما قرب .

وظهر المشجعون بالقمصان الحمراء والبيضاء، حاملين الأعلام ومرددين الهتافات، قبل أن يحيطوا بالعروسين في أضاف إلى المناسبة طابعًا كرويًا غير متوقع.

وجاءت اللقطة قبل مواجهة كرواتيا وغانا في من دور ، والتي انتهت بفوز كرواتيا (2-1) على ملعب فيلادلفيا، بفضل هدفي بيتار سوتشيتش ونيكولا فلاشيتش، مقابل هدف لغانا عبر لوكاسن.

وبهذا الانتصار، ضمنت كرواتيا التأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهت منافسات عشرة في المركز الثاني، فيما تأهلت غانا أيضًا من المركز الثالث بين أفضل أصحاب المركز الثالث.