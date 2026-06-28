فيديو - جماهير كرواتيا تخطف الأضواء في زفاف بفيلادلفيا

خطفت جماهير المنتخب الكرواتي الأضواء في شوارع فيلادلفيا، بعدما تحوّلت مسيرتها قبل مباراة كرواتيا وغانا في كأس العالم
إلى احتفال مفاجئ مع عروسين كانا يلتقطان صور زفافهما قرب مبنى البلدية
.
وظهر المشجعون بالقمصان الحمراء والبيضاء، حاملين الأعلام ومرددين الهتافات، قبل أن يحيطوا بالعروسين في مشهد طريف
أضاف إلى المناسبة طابعًا كرويًا غير متوقع.
وجاءت اللقطة قبل مواجهة كرواتيا وغانا في الجولة الأخيرة
من دور المجموعات
، والتي انتهت بفوز كرواتيا (2-1) على ملعب فيلادلفيا، بفضل هدفي بيتار سوتشيتش ونيكولا فلاشيتش، مقابل هدف لغانا عبر ديريك
لوكاسن.
وبهذا الانتصار، ضمنت كرواتيا التأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهت منافسات المجموعة الثانية
عشرة في المركز الثاني، فيما تأهلت غانا أيضًا من المركز الثالث بين أفضل أصحاب المركز الثالث.