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سهم واحد يُخرج فيدرر من نادي المليارديرات

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سهم واحد يُخرج فيدرر من نادي المليارديرات
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رياضة

2026-08-14 | 17:33
سهم واحد يُخرج فيدرر من نادي المليارديرات

تراجعت ثروة فيدرر إلى نحو 952.4 مليون دولار، بعدما خسر ما لا يقل عن 52 مليون دولار

فقد روجيه فيدرر، أسطورة التنس السويسرية، صفة الملياردير مؤقتًا بعد هبوط حاد في أسهم شركة "أون هولدينغ" للملابس والأحذية الرياضية، التي يمتلك حصة فيها.
وبحسب "فوربس"، تراجعت ثروة فيدرر إلى نحو 952.4 مليون دولار، بعدما خسر ما لا يقل عن 52 مليون دولار من قيمة استثماره، إثر انخفاض سهم الشركة بنحو 19% خلال تداولات الثلاثاء.
وجاء الهبوط بعد إعلان الشركة نتائج الربع الثاني، إذ بلغت المبيعات الصافية 850.4 مليون فرنك سويسري، أقل من توقعات السوق التي دارت حول 878.4 مليون فرنك، رغم تسجيل نمو سنوي في المبيعات.
ويمتلك أسطورة التنس نحو 2.5% من الشركة السويسرية، وهي الحصة التي لعبت دورًا أساسيًا في دخوله نادي المليارديرات عام 2025، إلى جانب عقود الرعاية والاستثمارات الأخرى التي راكمها خلال مسيرته وبعد اعتزاله.
وكانت "فوربس" قد قدّرت ثروته سابقًا بنحو 1.1 مليار دولار، قبل أن يتسبب هبوط السهم الأخير في تراجعه دون حاجز المليار.
 

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روجيه فيدرر

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