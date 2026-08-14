الشرطة تطوّق متجر أرسنال

شهد محيط متجر في هايبري استنفارًا أمنيًا فجر الجمعة، بعدما تعرّض المتجر لعمليّة اقتحام خلال ساعات الليل، ما دفع الشرطة البريطانيّة إلى تطويق المكان وفتح تحقيق في الحادثة.ووصل عناصر الأمن إلى الموقع قرابة الساعة 4 صباحًا، فيما أظهرت الصور أضرارًا واضحة عند أبواب المدخل، مع فرض طوق أمني حول المتجر ومنع الاقتراب منه، كما بقيت سيّارات الشرطة في المكان لساعات، واستُدعيت فرق الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع وجمع الأدلة.ويقع متجر هايبري قرب مكاتب أرسنال في درايتون بارك، وعلى مسافة تقلّ عن 10 دقائق سيرًا من المتجر للنادي قرب ملعب .ولم تُعرف حتّى الآن قيمة المسروقات أو طبيعة الأغراض التي استُهدفت، كما لم تعلن الشرطة هويّة المشتبه به أو ما إذا كان قد تمّ توقيف أيّ شخص على خلفيّة الحادثة.وتأتي الواقعة قبل أيّام قليلة من انطلاق الموسم الجديد، وفي وقت يستعدّ فيه أرسنال لمواجهة في مباراة الدرع الخيريّة الأحد على ملعب ميلينيوم، قبل العودة إلى ملعب الإمارات لبدء مشواره المحلي.