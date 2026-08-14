فيديو - نجوم باريس يشعلون زفاف هيرنانديز

تحوّل زفاف لوكاس هيرنانديز
إلى سهرة صاخبة بنكهة باريس سان جيرمان
، بعدما خطف أشرف حكيمي
وعثمان ديمبيلي
الأضواء بطريقة مختلفة تمامًا عن المعتاد داخل الملعب.
وتولّى حكيمي الموسيقى خلال جزء من السهرة، فيما أمسك ديمبيلي بالميكروفون وشارك في إشعال الأجواء بين الحاضرين، وسط تفاعل كبير من زملائهما وأصدقاء العريس.
وشهدت المناسبة حضور عدد من الأسماء المعروفة في عالم كرة القدم
، في وقت بدا فيه لاعبو باريس سان جيرمان
بأجواء بعيدة عن ضغط المباريات والتحضيرات، مستمتعين بالسهرة وباللحظات العفوية التي جمعتهم.
وكان هيرنانديز محاطًا بزملائه ومقرّبيه خلال الحفل، فيما تحوّل حكيمي وديمبيلي إلى نجمَي السهرة بفضل الدور الذي لعباه في الأجواء الاحتفالية.
ولفت الثنائي
الأنظار بعفويتهما الكبيرة، في ليلة حملت الكثير من المرح والاحتفال، وقدّمت صورة مختلفة عن نجوم باريس سان جيرمان خارج المستطيل الأخضر.