فيديو - نجوم باريس يشعلون زفاف هيرنانديز

😅🔴🔵🔥 Hakimi aux platines, Dembele au micro, les Parisiens étaient en feu au mariage de Lucas Hernandez ! pic.twitter.com/QHYSPGvhpa — RMC Sport (@RMCsport) August 14, 2026

تحوّل زفاف لوكاس إلى سهرة صاخبة بنكهة ، بعدما خطف وعثمان الأضواء بطريقة مختلفة تمامًا عن المعتاد داخل الملعب.وتولّى حكيمي الموسيقى خلال جزء من السهرة، فيما أمسك ديمبيلي بالميكروفون وشارك في إشعال الأجواء بين الحاضرين، وسط تفاعل كبير من زملائهما وأصدقاء العريس.وشهدت المناسبة حضور عدد من الأسماء المعروفة في عالم ، في وقت بدا فيه لاعبو بأجواء بعيدة عن ضغط المباريات والتحضيرات، مستمتعين بالسهرة وباللحظات العفوية التي جمعتهم.وكان هيرنانديز محاطًا بزملائه ومقرّبيه خلال الحفل، فيما تحوّل حكيمي وديمبيلي إلى نجمَي السهرة بفضل الدور الذي لعباه في الأجواء الاحتفالية.ولفت الأنظار بعفويتهما الكبيرة، في ليلة حملت الكثير من المرح والاحتفال، وقدّمت صورة مختلفة عن نجوم باريس سان جيرمان خارج المستطيل الأخضر.