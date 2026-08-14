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فيديو - سيارة تعاكس مسار السباق... وتنهي حياة موهبة بريطانية

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فيديو - سيارة تعاكس مسار السباق... وتنهي حياة موهبة بريطانية
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رياضة

2026-08-14 | 17:38
فيديو - سيارة تعاكس مسار السباق... وتنهي حياة موهبة بريطانية

توفّي الدرّاج البريطاني الشاب فينلي تارلينغ، عن 19 عامًا، إثر حادث مأسوي

توفّي الدرّاج البريطاني الشاب فينلي تارلينغ، عن 19 عامًا، إثر حادث مأسوي خلال المرحلة الثامنة من طواف البرتغال، بعدما صدمته سيارة دخلت مسار السباق من الاتجاه المعاكس.
وكان تارلينغ يخوض المرحلة الممتدة لمسافة 166.8 كيلومترًا بين ميلغاسو وفافي مع فريق "إن إس إن للتطوير"، عندما وقع الحادث قبل نحو 20 كيلومترًا من خط النهاية، وأشارت التقارير إلى أن السيارة لم تكن ضمن موكب السباق، وأنها دخلت الطريق رغم الإشارات الأمنية، قبل أن تصطدم بالدرّاج الشاب.
وتلقى تارلينغ إسعافات طبية فورية في موقع الحادث، إلّا أنّ محاولات إنقاذه لم تنجح. وعلى إثر المأساة، حيّدت إدارة السباق ما تبقى من المرحلة وألغت مراسم التتويج احترامًا له ولعائلته وفريقه.
وكان الويلزي أحد أبرز المواهب الصاعدة في سباقات ضد الساعة، كما أنّه الشقيق الأصغر للدرّاج جوش تارلينغ، بطل العالم السابق على المضمار وأحد أبرز الأسماء البريطانية في هذه الرياضة.
ونعاه فريقه والاتحاد الدولي للدراجات والاتحاد البرتغالي، فيما وصفه فريقه بأنه عضو محبوب وابن وأخ وصديق سيُفتقد كثيرًا.
 

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فينلي تارلينغ

البرتغال

جوش تارلينغ

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