فيديو - سيارة تعاكس مسار السباق... وتنهي حياة موهبة بريطانية

توفّي الدرّاج الشاب فينلي تارلينغ، عن 19 عامًا، إثر حادث مأسوي خلال المرحلة الثامنة من طواف ، بعدما صدمته سيارة دخلت مسار السباق من الاتجاه المعاكس.وكان تارلينغ يخوض المرحلة الممتدة لمسافة 166.8 كيلومترًا بين ميلغاسو وفافي مع فريق "إن إس إن للتطوير"، عندما وقع الحادث قبل نحو 20 كيلومترًا من خط النهاية، وأشارت التقارير إلى أن السيارة لم تكن ضمن موكب السباق، وأنها دخلت الطريق رغم الإشارات الأمنية، قبل أن تصطدم بالدرّاج الشاب.وتلقى تارلينغ إسعافات طبية فورية في موقع الحادث، إلّا أنّ محاولات إنقاذه لم تنجح. وعلى إثر المأساة، حيّدت إدارة السباق ما تبقى من المرحلة وألغت مراسم التتويج احترامًا له ولعائلته وفريقه.وكان الويلزي أحد أبرز المواهب الصاعدة في سباقات ضد الساعة، كما أنّه الشقيق الأصغر للدرّاج جوش تارلينغ، بطل السابق على المضمار وأحد أبرز الأسماء في هذه الرياضة.ونعاه فريقه والاتحاد الدولي للدراجات والاتحاد ، فيما وصفه فريقه بأنه عضو محبوب وابن وأخ وصديق سيُفتقد كثيرًا.