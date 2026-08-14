سُمّي تيمّنًا به… فأصبح مدرّبه

تحمل بداية هيرنانديز مع المنتخب مفارقة لافتة، إذ سيشرف المدرّب الإسباني على تشافي سيمونز، اللاعب الذي سُمّي تيمّنًا به منذ ولادته.وكان والد سيمونز قد اختار اسم "تشافي" إعجابًا السابق، قبل أن تجمعهما بعد أكثر من عقدين داخل منتخب واحد.وعيّن الاتّحاد الهولندي تشافي مدرّبًا جديدًا للمنتخب بعقد يمتدّ حتّى 2030، خلفًا لرونالد ، في أوّل تجربة له على مستوى المنتخبات بعد مسيرته التدريبيّة مع السدّ ثمّ برشلونة.أمّا سيمونز، لاعب والمنتخب الهولندي، فسبق أن نشأ في أكاديميّة برشلونة خلال الفترة التي كان فيها تشافي أحد أبرز نجوم الفريق، لتكتمل القصة الآن بطريقة غير متوقعة: اللاعب الذي حمل اسم الأسطورة إعجابًا به، أصبح أحد لاعبيه.وتحمل هذه الحالة سابقة لافتة في كرة القدم، إذ ستكون المرّة الأولى التي يشرف فيها مدرّب على لاعب سُمّي تيمّنًا به قبل أكثر من عقدين.