سُمّي تيمّنًا به… فأصبح مدرّبه

تحمل بداية تشافي
هيرنانديز مع المنتخب الهولندي
مفارقة لافتة، إذ سيشرف المدرّب الإسباني على تشافي سيمونز، اللاعب الذي سُمّي تيمّنًا به منذ ولادته.
وكان والد سيمونز قد اختار اسم "تشافي" إعجابًا بنجم برشلونة
السابق، قبل أن تجمعهما كرة القدم
بعد أكثر من عقدين داخل منتخب واحد.
وعيّن الاتّحاد الهولندي تشافي مدرّبًا جديدًا للمنتخب بعقد يمتدّ حتّى كأس العالم
2030، خلفًا لرونالد كومان
، في أوّل تجربة له على مستوى المنتخبات بعد مسيرته التدريبيّة مع السدّ القطري
ثمّ برشلونة.
أمّا سيمونز، لاعب توتنهام
والمنتخب الهولندي، فسبق أن نشأ في أكاديميّة برشلونة خلال الفترة التي كان فيها تشافي أحد أبرز نجوم الفريق، لتكتمل القصة الآن بطريقة غير متوقعة: اللاعب الذي حمل اسم الأسطورة إعجابًا به، أصبح أحد لاعبيه.
وتحمل هذه الحالة سابقة لافتة في كرة القدم، إذ ستكون المرّة الأولى التي يشرف فيها مدرّب على لاعب سُمّي تيمّنًا به قبل أكثر من عقدين.