لاماسيا تصل إلى تونس

يستعدّ نادي لافتتاح أول أكاديمية رسمية له في تونس خلال شهر أيلول - سبتمبر المقبل، بعد النجاح الذي حققته المعسكرات التدريبية التي نظمها النادي في البلاد خلال حزيران - يونيو وتموز - يوليو.وستقام "أكاديمية برشلونة" في تونس، لتصبح الأكاديمية رقم 29 ضمن شبكة النادي حول ، وتستقبل الفتيان والفتيات الراغبين في التدرّب وفق أسلوب اللعب والمنهج التدريبي المعتمد داخل برشلونة.وسيعمل المشروع وفق منهجية النادي الكتالوني المعتمدة من الفئات العمرية وصولًا إلى الفريق الأول، مع التركيز على أسلوب لعب هجومي، إلى جانب قيم الاحترام والتواضع والعمل والطموح وروح الفريق، كما سيرسل برشلونة مديرًا فنيًا للإشراف مباشرة على تطبيق المنهج التدريبي داخل الأكاديمية.وكان برشلونة قد نظم هذا الصيف معسكرين تدريبيين في تونس، على الملعب الملحق بالملعب الأولمبي برادس، للفئات العمرية من 6 إلى 16 عامًا، بإشراف مدربين رسميين تابعين للنادي.ومن المنتظر أن تستقبل الأكاديمية الجديدة نحو 500 لاعب ولاعبة، في خطوة توسّع حضور برشلونة التدريبي في المنطقة وتمنح المواهب فرصة التعرّف إلى منهجيته الكروية عن قرب.