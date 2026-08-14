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فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية

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فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية
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رياضة

2026-08-14 | 17:45
فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية

تعرّض المدافع البرتغالي جواو فيريرا لاصطدام قوي أجبره على مغادرة الملعب محمولًا على نقالة

ساد القلق ملعب جوفري غيشار خلال مباراة سانت إيتيان وكليرمون في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعدما تعرّض المدافع البرتغالي جواو فيريرا لاصطدام قوي أجبره على مغادرة الملعب محمولًا على نقالة.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 15، عندما اصطدم فيريرا بعنف مع الحاج كوني قرب خط التماس، ليسقط اللاعبان أرضًا، فيما بدا مدافع سانت إيتيان فاقدًا للوعي للحظات، ما دفع زملاءه إلى طلب تدخل الجهاز الطبي بصورة عاجلة.
وتوقفت المباراة عدة دقائق لتقديم الإسعافات اللازمة للاعب داخل أرض الملعب، قبل نقله على نقالة في الدقيقة 23 وسط حالة من القلق في المدرجات، ليشارك السلوفيني تامار سفيتلين بدلًا منه.
ولم يصدر سانت إيتيان حتى الآن تحديث رسمي بشأن حالة فيريرا الصحية أو طبيعة الإصابة التي تعرّض لها، فيما تبقى صور سقوطه وخروجه من الملعب أبرز مشاهد المواجهة وأكثرها إثارة للقلق.
 
 

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جواو فيريرا

سانت إيتيان

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