فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية

🚨Le joueur de l’ASSE, João Ferreira, est sorti prématurément sur civière.



Le Portugais a subi un énorme choc à la tête et a dû quitter la pelouse, sous les yeux inquiets de ses coéquipiers. 🙏#ASSECF63 #ASSEClermont @footmercato pic.twitter.com/FJJijOG3Xc — Allan Brevi (@breviallan) August 14, 2026

ساد القلق ملعب جوفري غيشار خلال مباراة إيتيان وكليرمون في الجولة الثانية من الدرجة الثانية الفرنسي، بعدما تعرّض المدافع فيريرا لاصطدام قوي أجبره على مغادرة الملعب محمولًا على نقالة.ووقعت الحادثة في الدقيقة 15، عندما اصطدم فيريرا بعنف مع الحاج كوني قرب خط التماس، ليسقط اللاعبان أرضًا، فيما بدا مدافع سانت إيتيان فاقدًا للوعي للحظات، ما دفع زملاءه إلى طلب تدخل الجهاز الطبي بصورة عاجلة.وتوقفت المباراة عدة دقائق لتقديم الإسعافات اللازمة للاعب داخل أرض الملعب، قبل نقله على نقالة في الدقيقة 23 وسط من القلق في المدرجات، ليشارك السلوفيني تامار سفيتلين بدلًا منه.ولم يصدر سانت إيتيان حتى الآن تحديث رسمي بشأن حالة فيريرا الصحية أو طبيعة الإصابة التي تعرّض لها، فيما تبقى صور سقوطه وخروجه من الملعب أبرز مشاهد المواجهة وأكثرها إثارة للقلق.