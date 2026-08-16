فيديو - صيباري ينقذ موسيالا من سقوط خطير

🚨TRENDING: Bayern Munich's Jamal Musiala collapsed on the pitch and Ismael Saibari immediately stepped in. pic.twitter.com/btYIAXeBPd — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 16, 2026

شهدت مباراة بايرن ميونيخ الودّيّة أمام لايبزيغ لحظات مقلقة، بعدما فقد موسيالا توازنه بشكل مفاجئ في الدقائق وكاد يسقط بقوة على أرض الملعب، قبل أن يتدخّل زميله صيباري سريعًا ويمسك به.وجاءت الواقعة بعد دقائق قليلة من تسجيل موسيالا هدف بايرن الثالث، إذ بدا اللاعب الألماني مترنّحًا قبل أن يسارع صيباري إلى دعمه، ثمّ انضم جوشوا كيميش للمساعدة، فيما دخل الجهاز الطبّي إلى أرض الملعب فورًا.وأثارت اللقطة قلق الجماهير، خصوصًا مع بقاء موسيالا على للحظات، قبل أن يستعيد توازنه ويغادر الملعب من دون مساعدة مباشرة، وسط تصفيق من الحاضرين.وبحسب التقارير، عانى موسيالا دوارًا ومشكلة في الدموية نتيجة الحرارة المرتفعة، التي وصلت إلى نحو 33 درجة مئوية، فيما أكّد المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل لاحقًا أن اللاعب بحالة جيّدة ولم تظهر الفحوص الأوّليّة أيّ مشكلة خطيرة.