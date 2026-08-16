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فيديو - صيباري ينقذ موسيالا من سقوط خطير

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فيديو - صيباري ينقذ موسيالا من سقوط خطير
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رياضة

2026-08-16 | 19:45
فيديو - صيباري ينقذ موسيالا من سقوط خطير

فقد جمال موسيالا توازنه بشكل مفاجئ في الدقائق الأخيرة وكاد يسقط بقوة على أرض الملعب

شهدت مباراة بايرن ميونيخ الودّيّة أمام لايبزيغ لحظات مقلقة، بعدما فقد جمال موسيالا توازنه بشكل مفاجئ في الدقائق الأخيرة وكاد يسقط بقوة على أرض الملعب، قبل أن يتدخّل زميله إسماعيل صيباري سريعًا ويمسك به.
وجاءت الواقعة بعد دقائق قليلة من تسجيل موسيالا هدف بايرن الثالث، إذ بدا اللاعب الألماني مترنّحًا قبل أن يسارع صيباري إلى دعمه، ثمّ انضم جوشوا كيميش للمساعدة، فيما دخل الجهاز الطبّي إلى أرض الملعب فورًا.
وأثارت اللقطة قلق الجماهير، خصوصًا مع بقاء موسيالا على الأرض للحظات، قبل أن يستعيد توازنه ويغادر الملعب من دون مساعدة مباشرة، وسط تصفيق من الحاضرين.
وبحسب التقارير، عانى موسيالا دوارًا ومشكلة في الدورة الدموية نتيجة الحرارة المرتفعة، التي وصلت إلى نحو 33 درجة مئوية، فيما أكّد المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل لاحقًا أن اللاعب بحالة جيّدة ولم تظهر الفحوص الأوّليّة أيّ مشكلة خطيرة.
 

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رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

لايبزيغ

جمال موسيالا

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