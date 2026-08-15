فيديو - تكريم مؤثّر للاعب فقد طفلته

🇳🇱💔 What a tribute! Powerful post-match unity at Breda last night, following the loss of Mats Seuntjens and his partner Elba’s newborn daughter.



Lights dimmed, sparklers lit across the stands, and both teams stood together in support!



" has one more little… pic.twitter.com/Yy5ftD6r4b — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 15, 2026

شهد ملعب رات فيرليغ في لحظات مؤثّرة بعد نهاية مباراة ناك بريدا أمام في في في فينلو، بعدما توحّد اللاعبون والجماهير لدعم ماتس سيونتيينس وشريكته إلبا عقب وفاة طفلتهما حديثة الولادة.وبعد صافرة النهاية، خُفّضت إضاءة الملعب، وأشعل المشجّعون الأضواء والشماريخ في المدرّجات، بينما وقف لاعبو الفريقين معًا على أرض الملعب في تضامني امتدّ لدقائق.ورفع جمهور ناك بريدا لافتة حملت عبارة "السماء ازدادت نجمة"، في رسالة إلى سيونتيينس وإلبا، وسط هتافات ودعم من أكثر من 18 ألف مشجّع حضروا اللقاء.وكان سيونتيينس قد فقد طفلته قبل أيّام قليلة، لكنّه قرّر العودة للمشاركة مع فريقه، لتتحوّل ليلة الجمعة إلى واحدة من أكثر اللحظات الإنسانيّة تأثيرًا في الملاعب الهولنديّة خلال الفترة .