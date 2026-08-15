فيديو - تكريم مؤثّر للاعب فقد طفلته

شهد ملعب رات فيرليغ في بريدا
لحظات مؤثّرة بعد نهاية مباراة ناك بريدا أمام في في في فينلو، بعدما توحّد اللاعبون والجماهير لدعم ماتس سيونتيينس وشريكته إلبا عقب وفاة طفلتهما حديثة الولادة.
وبعد صافرة النهاية، خُفّضت إضاءة الملعب، وأشعل المشجّعون الأضواء والشماريخ في المدرّجات، بينما وقف لاعبو الفريقين معًا على أرض الملعب في مشهد
تضامني امتدّ لدقائق.
ورفع جمهور ناك بريدا لافتة حملت عبارة "السماء ازدادت نجمة"، في رسالة إلى سيونتيينس وإلبا، وسط هتافات ودعم من أكثر من 18 ألف مشجّع حضروا اللقاء.
وكان سيونتيينس قد فقد طفلته قبل أيّام قليلة، لكنّه قرّر العودة للمشاركة مع فريقه، لتتحوّل ليلة الجمعة إلى واحدة من أكثر اللحظات الإنسانيّة تأثيرًا في الملاعب الهولنديّة خلال الفترة الأخيرة
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