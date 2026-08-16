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فيديو - أوفييدو ينحني أمام أسطورته

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فيديو - أوفييدو ينحني أمام أسطورته
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رياضة

2026-08-16 | 19:40
فيديو - أوفييدو ينحني أمام أسطورته

خصّ ريال أوفييدو سانتي كازورلا بتكريم مؤثر أمام جماهيره

خصّ ريال أوفييدو سانتي كازورلا بتكريم مؤثر أمام جماهيره، في لحظة حملت الكثير من الوفاء لأحد أبرز الأسماء في تاريخ النادي، والذي عاد إليه في ختام مسيرته بعد سنوات طويلة قضاها في أعلى مستويات الكرة الأوروبية.
واستقبلت جماهير أوفييدو كازورلا بحفاوة كبيرة، وسط تصفيق وهتافات عبّرت عن المكانة الخاصة التي يحظى بها اللاعب لدى أنصار الفريق، في مشهد اختصر العلاقة التي جمعته بالنادي منذ بداياته الأولى.
وجاءت رسالة التكريم واضحة ومباشرة: "إخلاص لأسطورة، ومحبّة واحترام لا ينتهيان من جماهيره. ألف شكر على تحويل كرة القدم والمشاعر إلى حلم أصبح حقيقة... دون سانتياغو كازورلا غونزاليس|؟
وكان كازورلا قد عاد إلى ريال أوفييدو عام 2023 بعد مسيرة حافلة مرّ خلالها بفياريال وملقة وأرسنال والسد القطري، قبل أن يختار العودة إلى نادي طفولته والمساهمة في رحلته نحو العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وبالنسبة إلى جماهير أوفييدو، تجاوز كازورلا حدود كونه لاعبًا عاد إلى ناديه؛ إذ تحوّل إلى رمز للوفاء والانتماء، وهو ما عكسته لحظة التكريم التي خصّصها له النادي.
 

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