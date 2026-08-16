فيديو - أوفييدو ينحني أمام أسطورته

𝐿𝑎 𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑦𝑒𝑛𝑑𝑎.

𝐸𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑛̃𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑎𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛.

𝑈𝑛𝑎 𝑦 𝑚𝑖𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠.

𝑃𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢́𝑡𝑏𝑜𝑙 𝑦 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑛̃𝑜 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜… pic.twitter.com/3DcBJlqVUx — Real Oviedo (@RealOviedo) August 15, 2026

خصّ أوفييدو سانتي كازورلا بتكريم مؤثر أمام جماهيره، في لحظة حملت الكثير من الوفاء لأحد أبرز الأسماء في تاريخ النادي، والذي عاد إليه في ختام مسيرته بعد سنوات طويلة قضاها في أعلى مستويات الأوروبية.واستقبلت جماهير أوفييدو كازورلا بحفاوة كبيرة، وسط تصفيق وهتافات عبّرت عن المكانة الخاصة التي يحظى بها اللاعب لدى الفريق، في اختصر العلاقة التي جمعته بالنادي منذ بداياته الأولى.وجاءت رسالة التكريم واضحة ومباشرة: "إخلاص لأسطورة، ومحبّة واحترام لا ينتهيان من جماهيره. ألف شكر على تحويل والمشاعر إلى حلم أصبح حقيقة... دون سانتياغو كازورلا غونزاليس|؟وكان كازورلا قد عاد إلى ريال أوفييدو عام 2023 بعد مسيرة حافلة مرّ خلالها بفياريال وملقة وأرسنال والسد ، قبل أن يختار العودة إلى نادي طفولته والمساهمة في رحلته نحو العودة إلى الدرجة الأولى الإسباني.وبالنسبة إلى جماهير أوفييدو، تجاوز كازورلا حدود كونه لاعبًا عاد إلى ناديه؛ إذ تحوّل إلى رمز للوفاء والانتماء، وهو ما عكسته لحظة التكريم التي خصّصها له النادي.