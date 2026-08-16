فيديو - مباراة مدرسية تنفجر بعراك عنيف

A South Dakota high school soccer match erupted into a violent altercation when Rapid City Central’s Jaxson Bergman appeared to kick Brookings’ Kyler Soost in the while he was on the ground before punching him several times. The incident briefly stopped the game, and Bergman… — Tomson (@TomsonWoo) August 16, 2026

تحوّلت مباراة مدرسية في ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية إلى عنيف، بعدما اعتدى أحد اللاعبين على منافسه بالركل واللكم، قبل أن يمتد التوتر إلى اشتباك جماعي بين لاعبي الفريقين.ووقعت الحادثة خلال مواجهة بروكينغز هاي سكول ورابيد سيتي سنترال، قبل أقل من 4 دقائق على نهاية الشوط الأول، عندما تنافس كايل سوست وجاكسون بيرغمان على كرة قرب الجهة اليسرى، وبعد أن نجح سوست في تجاوز منافسه، دفعه بيرغمان بقوة وأسقطه أرضًا.وتصاعد الموقف سريعًا، إذ ركل بيرغمان اللاعب وهو على ، ثم وجّه إليه عدّة لكمات، قبل أن يندفع لاعبو بروكينغز للدفاع عن زميلهم وتتحول اللقطة إلى اشتباك واسع. وتدخل المدربون والمسؤولون لفض العراك وإبعاد اللاعبين.وأُخرج بيرغمان من الملعب ولم يعد إلى المباراة، فيما توقّفت المواجهة نحو 10 دقائق، قبل أن تستأنف المباراة التي انتهت بفوز بروكينغز "بوبكاتس" (2-0).