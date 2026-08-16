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فيديو - مباراة مدرسية تنفجر بعراك عنيف

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فيديو - مباراة مدرسية تنفجر بعراك عنيف
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رياضة

2026-08-16 | 19:47
فيديو - مباراة مدرسية تنفجر بعراك عنيف

اعتدى أحد اللاعبين على منافسه بالركل واللكم

تحوّلت مباراة مدرسية لكرة القدم في ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية إلى مشهد عنيف، بعدما اعتدى أحد اللاعبين على منافسه بالركل واللكم، قبل أن يمتد التوتر إلى اشتباك جماعي بين لاعبي الفريقين.
ووقعت الحادثة خلال مواجهة بروكينغز هاي سكول ورابيد سيتي سنترال، قبل أقل من 4 دقائق على نهاية الشوط الأول، عندما تنافس كايل سوست وجاكسون بيرغمان على كرة قرب الجهة اليسرى، وبعد أن نجح سوست في تجاوز منافسه، دفعه بيرغمان بقوة وأسقطه أرضًا.
وتصاعد الموقف سريعًا، إذ ركل بيرغمان اللاعب وهو على الأرض، ثم وجّه إليه عدّة لكمات، قبل أن يندفع لاعبو بروكينغز للدفاع عن زميلهم وتتحول اللقطة إلى اشتباك واسع. وتدخل المدربون والمسؤولون لفض العراك وإبعاد اللاعبين.
وأُخرج بيرغمان من الملعب ولم يعد إلى المباراة، فيما توقّفت المواجهة نحو 10 دقائق، قبل أن تستأنف المباراة التي انتهت بفوز بروكينغز "بوبكاتس" (2-0).
 
 

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كرة القدم

كايل سوست

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