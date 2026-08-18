جثّة داخل ملعب كرة قدم

فتحت شرطة تحقيقًا بعد العثور على جثّة رجل داخل ملعب "ذا فالي"، معقل نادي تشارلتون الإنكليزي، الثلاثاء، في حادثة لا تزال ملابساتها قيد التحقيق.وبحسب الشرطة، توجّه عناصرها برفقة فرق الإسعاف إلى الملعب الواقع في منطقة تشارلتون بلندن، عند نحو الساعة 11:15 صباحًا، بعد تلقّي بلاغ يتعلّق بسلامة أحد الأشخاص، ليعثروا على رجل يبلغ 33 عامًا، أُعلنت وفاته في المكان.وأكدت الشرطة أنّها تتعامل مع الوفاة باعتبارها "غير متوقّعة"، مشيرة إلى أنّ التحقيقات تشمل احتمال سقوط الرجل من مكان مرتفع قبل وفاته. كما أُبلغ أفراد عائلته، الذين يتلقون الدعم من الجهات المختصة.، أصدر نادي تشارلتون أتلتيك بيانًا أكّد فيه تعاونه الكامل مع الشرطة في التحقيقات، وقدّم تعازيه إلى عائلة المتوفّى وأصدقائه والمقرّبين منه.وشدّد النادي، الذي ينافس ضمن مسابقات رابطة ، على عدم وجود أيّ شبهات تتعلّق بمسؤوليّته عن الحادثة، مطالبًا باحترام خصوصيّة المتضرّرين، ومشيدًا بتعامل موظّفيه المهني مع الواقعة الصعبة.