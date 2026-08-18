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فيديو - مقصّية تفتتح حكاية جديدة في عائلة رونالدو

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فيديو - مقصّية تفتتح حكاية جديدة في عائلة رونالدو
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رياضة

2026-08-18 | 06:24
فيديو - مقصّية تفتتح حكاية جديدة في عائلة رونالدو

سجّل دينيس بيريرا، ابن شقيقة كريستيانو رونالدو، بداية لافتة مع فريق فيتوريا غيماريش

سجّل دينيس بيريرا، ابن شقيقة كريستيانو رونالدو، بداية لافتة مع فريق فيتوريا غيماريش تحت 17 عامًا، بعدما أحرز هدفين في أول ظهور له، خلال مواجهة ليشويش.
ولم تكن الثنائيّة عاديّة، إذ جاء أحد الهدفين من ركلة مقصّيّة رائعة، في لقطة أعادت سريعًا المقارنات مع خاله كريستيانو رونالدو، المعروف بأهدافه الاستعراضيّة والهوائيّة خلال مسيرته.
ويبلغ دينيس 16 عامًا، وهو نجل كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، ويواصل تطوّره ضمن الفئات العمريّة في البرتغال
وبعد تألّقه، احتفت والدته به عبر مواقع التواصل، وكتبت له رسالة دعم قالت فيها إنّ "السماء هي الحدّ".
وأنهى فيتوريا غيماريش اللقاء بفوز (4-1)، فيما كان دينيس أحد أبرز نجوم المباراة بثنائيته في ظهوره الأوّل مع فريق تحت 17 عامًا.
 

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رياضة

كرة القدم

دينيس بيريرا

كريستيانو رونالدو

فيتوريا غيماريش

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