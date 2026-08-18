فيديو - مقصّية تفتتح حكاية جديدة في عائلة رونالدو

Cristiano Ronaldo’s nephew Dinis Pereira scored twice on his Vitória SC U17 debut 😳⚽️

And yes… one of them was a bicycle kick#CristianoRonaldo #DinisPereira #VitoriaSC #Portugal #Soccer pic.twitter.com/cWVSmD243K — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 18, 2026

سجّل دينيس بيريرا، ابن شقيقة ، بداية لافتة مع فريق فيتوريا غيماريش تحت 17 عامًا، بعدما أحرز هدفين في أول ظهور له، خلال مواجهة ليشويش.ولم تكن الثنائيّة عاديّة، إذ جاء أحد الهدفين من ركلة مقصّيّة رائعة، في لقطة أعادت سريعًا المقارنات مع خاله كريستيانو ، المعروف بأهدافه الاستعراضيّة والهوائيّة خلال مسيرته.ويبلغ دينيس 16 عامًا، وهو نجل كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، ويواصل تطوّره ضمن الفئات العمريّة في .وبعد تألّقه، احتفت والدته به عبر مواقع التواصل، وكتبت له رسالة دعم قالت فيها إنّ "السماء هي الحدّ".وأنهى فيتوريا غيماريش اللقاء بفوز (4-1)، فيما كان دينيس أحد أبرز نجوم المباراة بثنائيته في ظهوره الأوّل مع فريق تحت 17 عامًا.