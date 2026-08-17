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نجم فرنسي في غيبوبة بعد حادث غرق

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نجم فرنسي في غيبوبة بعد حادث غرق
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رياضة

2026-08-17 | 18:47
نجم فرنسي في غيبوبة بعد حادث غرق

وصل إلى الجزء الأعمق من المسبح، قبل أن يفقد وعيه ويُسعف في المكان

يعيش نادي كالياري حالة من القلق الشديد، بعدما نُقل مهاجمه الفرنسي يائيل تريبي إلى العناية المركزة إثر تعرّضه لحادث غرق في مسبح خلال يوم راحة في بورتو تشيرفو شمالي جزيرة سردينيا.
وبحسب التقارير الإيطالية، واجه اللاعب البالغ 20 عامًا صعوبة بعدما وصل إلى الجزء الأعمق من المسبح، قبل أن يفقد وعيه ويُسعف في المكان. 
وبعد التدخّل الطارئ، نُقل بطائرة مروحيّة إلى مستشفى "سانتيسيما أنونزياتا" في ساساري، حيث أُدخل إلى العناية المركّزة.
وكشفت الفحوص الطبّيّة وجود كمّيّة كبيرة من السوائل في رئتيه، ما دفع الأطبّاء إلى وضعه في غيبوبة دوائيّة وتحت مراقبة مستمرّة، في انتظار تطوّرات حالته الصحّيّة خلال الساعات المقبلة.
وأكّد كالياري في بيان رسمي أنّه على تواصل دائم مع المستشفى وعائلة اللاعب، طالبًا احترام خصوصيّته في هذه المرحلة، على أن يعلن أيّ مستجدّات فور توفّرها.
وكان تريبي قد شارك أساسيًّا مع كالياري قبل أيام قليلة فقط، ويُعدّ من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف النادي بعد تدرّجه في فئاته العمرية.
 

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يائيل تريبي

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