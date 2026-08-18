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فيديو - روديغر يدخل على خط ترند "Six Seven"

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فيديو - روديغر يدخل على خط ترند &quot;Six Seven&quot;
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رياضة

2026-08-18 | 18:03
فيديو - روديغر يدخل على خط ترند "Six Seven"

شارك الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، في ترند "Six Seven"

شارك الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، في ترند "Six Seven" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع مصوّر يؤدي الحركة الشهيرة المرتبطة به.
وظهر روديغر في الفيديو وهو يحرّك يديه إلى أعلى وأسفل بالتزامن مع عبارة "Six Seven"، في مشهد طريف بعيدًا عن أجواء المباريات والتدريبات.
ويُعدّ "Six Seven" من الترندات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية على منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، بعدما ارتبطت العبارة بأغنية "Doot Doot (6 7)" لمغني الراب الأميركي Skrilla، قبل أن تتحوّل إلى حركة متداولة في مقاطع قصيرة.
كما ارتبط انتشار العبارة بلاعب كرة السلة الأميركي لاميلو بول، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 بوصات، قبل أن تتوسع الظاهرة وتظهر في محتوى رياضي وترفيهي متنوّع.
ويُعرف روديغر بشخصيته المرحة خارج الملعب، إلى جانب حضوره القوي مع ريال مدريد، الذي انضم إليه في 2022 قادمًا من تشيلسي، وحقق معه عددًا من الألقاب المحلية والقارية.
 
 

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أنطونيو روديغر

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