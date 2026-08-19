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فيديو – طرابزون سبور يجمع صلاح بمشجّعه الصغير

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فيديو – طرابزون سبور يجمع صلاح بمشجّعه الصغير
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رياضة

2026-08-19 | 19:46
فيديو – طرابزون سبور يجمع صلاح بمشجّعه الصغير

جمع نادي طرابزون سبور التركي النجم المصري محمد صلاح مجددًا بمشجعه الصغير إسحاق كيرني

جمع نادي طرابزون سبور التركي النجم المصري محمد صلاح مجددًا بمشجعه الصغير إسحاق كيرني، بعدما دعا الطفل الإنجليزي المعروف بحبه لليفربول وصلاح إلى تركيا لمفاجأة نجمه المفضل خلال تدريبات الفريق.
ووصل إسحاق إلى طرابزون بدعوة من إدارة النادي، قبل أن يدخل مقرّ التدريبات ويلتقي صلاح، الذي بدت عليه المفاجأة فور رؤيته، ثمّ احتضنه وسط أجواء مؤثرة، كما التقى الطفل الحارس أندريه أونانا وعددًا من لاعبي الفريق.
وسبق لإسحاق أن عاش لحظة مشابهة عام 2024، عندما فاجأه صلاح وفيرجيل فان دايك بزيارة إلى مدرسته، لتنشأ منذ ذلك الحين علاقة خاصة بين الطفل والنجم المصري.
وبعد انتقال صلاح من ليفربول إلى طرابزون سبور هذا الصيف، وجّه إسحاق رسالة إلى اللاعب أكّد فيها أنّه سيواصل دعمه مهما كان النادي الذي يرتدي قميصه. وكان صلاح قد انضم إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين.
ومن المنتظر أن يحضر إسحاق مواجهة طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروش في الملحق المؤهّل للدوري الأوروبي، لتكتمل زيارته بلقاء جديد مع صلاح وهذه المرّة بقميص مختلف.
 
 

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إسحاق كيرني

طرابزون سبور محمد صلاح

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