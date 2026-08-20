أطول مسيرة تحكيم في التاريخ

دخل الحكم الويلزي كين رايت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما أصبح صاحب أطول مسيرة في تاريخ تحكيم ، إثر استمراره في إدارة المباريات على مدار 63 موسمًا متتاليًا وخوضه أكثر من 5,000 مباراة.وبدأ رايت، البالغ حاليًّا 78 عامًا، مسيرته التحكيمية عام 1964 عندما كان في سن المراهقة، ولم يتوقّف منذ ذلك الحين عن إدارة المباريات، إذ لا يزال يظهر أسبوعيًا في منافسات سوانزي المحّلي.وخلال مسيرته الطويلة، أدار رايت مباريات في مستويات مختلفة داخل ويلز وإنجلترا، كما ظهر في ملاعب شهيرة مثل "هايبري" مع و"وايت هارت لين" مع توتنهام و"ستامفورد بريدج" مع ، إضافة إلى مشاركته في مباريات لسوانزي سيتي أمام وباريس .ورغم بلوغه 78 عامًا، لا يزال رايت حاضرًا في الملاعب، مواصلًا مسيرة تحكيمية استثنائية امتدت لأكثر من ستة عقود، وجعلته صاحب رقم قياسي عالمي يصعب تكراره.