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فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز

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فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز
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رياضة

2026-08-20 | 19:56
فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز

احتجزت الشرطة الصينية 3 من مشجعي شنغهاي شينهوا

احتجزت الشرطة الصينية 3 من مشجعي شنغهاي شينهوا، على خلفيّة إساءتهم إلى والد طفل كان يرتدي قميصًا يحمل اسم نجم المنتخب الصيني وو لي داخل أحد الملاعب، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بشأن التعصّب الجماهيري في كرة القدم الصينيّة.
وبحسب الشرطة، بدأت الحادثة عندما لاحظ عدد من مشجّعي شينهوا الطفل مرتديًا قميص وو لي، مهاجم الغريم المحلّي شنغهاي بورت، قبل أن يوجّهوا عبارات مسيئة إلى والده، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.
وانتهى التحقيق باحتجاز 3 أشخاص بسبب سلوكهم، فيما اتّخذت القضية بعدًا أكبر داخل مدرّجات شينهوا، بعدما أعلنت مجموعة من أبرز مشجّعي النادي تعليق التشجيع المنظم خلال المباراة التالية أمام شاندونغ تايشان.
وتحمل المواجهة بين شينهوا وبورت واحدة من أبرز المنافسات المحلّيّة في مدينة شنغهاي، إلّا أنّ الحادثة تجاوزت حدود المنافسة الرياضيّة بعدما استهدفت طفلًا بسبب اسم اللاعب الموجود على قميصه.
 

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كرة القدم

شنغهاي شينهوا

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