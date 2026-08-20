فيديو - قميص طفل يقود 3 مشجّعين للاحتجاز

A kid in Chinese football player Wu Lei's No. 7 jersey and his were harassed by Shenhua fans after Shenhua lost 0–3 to Guoan in a CSL makeup match yesterday. Wu Lei posted last night seeking the pair. Netizens condemned the abuse, asking fans to protect… pic.twitter.com/VcfJ5s57rI — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 19, 2026

احتجزت الشرطة 3 من مشجعي شنغهاي شينهوا، على خلفيّة إساءتهم إلى والد طفل كان يرتدي قميصًا يحمل اسم نجم المنتخب الصيني وو لي داخل أحد الملاعب، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بشأن التعصّب الجماهيري في الصينيّة.وبحسب الشرطة، بدأت الحادثة عندما لاحظ عدد من مشجّعي شينهوا الطفل مرتديًا قميص وو لي، مهاجم الغريم المحلّي شنغهاي ، قبل أن يوجّهوا عبارات مسيئة إلى والده، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.وانتهى التحقيق باحتجاز 3 أشخاص بسبب سلوكهم، فيما اتّخذت القضية بعدًا أكبر داخل مدرّجات شينهوا، بعدما أعلنت مجموعة من أبرز مشجّعي النادي تعليق التشجيع المنظم خلال المباراة التالية أمام تايشان.وتحمل المواجهة بين شينهوا وبورت واحدة من أبرز المنافسات المحلّيّة في مدينة شنغهاي، إلّا أنّ الحادثة تجاوزت حدود المنافسة الرياضيّة بعدما استهدفت طفلًا بسبب اسم اللاعب الموجود على قميصه.