فيديو – حارس رايو يغادر الملعب بسيارة إسعاف

🚨🚑 Última Hora | BATALLA se va en AMBULANCIA de Butarque!



👏 ¡Mejórate pronto, @AbatallaOK!



📹 @Dani_demarcos



¡Nos vemos a las 12 noche en ENERGY! pic.twitter.com/qc7So7dy2W — (@elchiringuitotv) August 20, 2026

أثار الحارس الأرجنتيني أوغوستو باتايا القلق خلال مباراة رايو فاييكانو وديبورتيفو ألافيس، بعدما اضطر إلى مغادرة ملعب "بوتاركي" على نقّالة، قبل نقله بسيّارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوص طبّيّة إضافيّة.وتعرّض باتايا لإصابة قويّة في الدقيقة 56، إثر اصطدامه بمهاجم ألافيس أثناء خروجه لإبعاد إحدى الكرات الخطرة، ليسقط أرضًا وهو يعاني آلامًا واضحة في ساقه اليمنى، مع مخاوف أوّليّة من إصابة على مستوى عظمة الساق.ولم يتمكّن الحارس البالغ 30 عامًا من استكمال اللقاء أو الاعتماد على قدمه بصورة طبيعيّة، ليغادر الملعب وسط من القلق داخل صفوف رايو، قبل نقله لاحقًا إلى المستشفى لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.وجاءت الإصابة خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب "بوتاركي" ضمن الجولة الثانية من ، وانتهت بالتعادل (1-1)، بعدما تقدّم رايو بهدف سيرخيو كاميلو قبل أن يدرك ماريانو دياز التعادل لألافيس في الدقائق .