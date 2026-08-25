فيديو - سيرينا وألكاراز يشكلان ثنائيًا تاريخيًا

Serena Williams was world No.1 in singles the day Carlos Alcaraz was born.



23 years later, the two join forces in Grand Slam mixed doubles! pic.twitter.com/MvUSxZXlyf — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

في 5 أيّار 2003، يوم وُلد الإسباني ، كانت سيرينا تتربّع على صدارة التصنيف العالمي للسيّدات.وبعد 23 عامًا، يجتمع الاسمان للمرة الأولى في فريق واحد للمشاركة في منافسات الزوجي المختلط ببطولة الولايات المتّحدة المفتوحة.وحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، في عودة لافتة لسيرينا إلى ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، حيث خاضت أوّل مباراة لها في البطولة منذ عام 2022، وواجه الثنائي في الدور الأوّل روتليف ولويد غلاسبول.وجاءت البداية مثالية، بعدما حقّق الثنائي الفوز في أوّل مباراة له بنتيجة (5-3) و(4-1)، ليبلغ الدور ربع النهائي.وتملك سيرينا تاريخًا استثنائيًا في ، إذ أحرزت لقب الفردي 6 مرات، كما سبق لها الفوز بلقب الزوجي المختلط عام 1998 إلى جانب ميرني. أمّا ألكاراز، فتُوّج بلقب فردي الرجال في الولايات المتّحدة المفتوحة مرتين.وتزداد رمزية الشراكة مع الفارق بينهما: حين وُلد ألكاراز، كانت سيرينا بالفعل في قمّة عالم التنس، واليوم يقفان على الجهة نفسها من بحثًا عن لقب جديد في بطولة كبرى.