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فيديو - سيرينا وألكاراز يشكلان ثنائيًا تاريخيًا

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فيديو - سيرينا وألكاراز يشكلان ثنائيًا تاريخيًا
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رياضة

2026-08-25 | 18:00
فيديو - سيرينا وألكاراز يشكلان ثنائيًا تاريخيًا

يوم وُلد ألكاراز، كانت سيرينا ويليامز تتربّع على صدارة التصنيف العالمي للسيّدات

في 5 أيّار 2003، يوم وُلد الإسباني كارلوس ألكاراز، كانت سيرينا ويليامز تتربّع على صدارة التصنيف العالمي للسيّدات.
وبعد 23 عامًا، يجتمع الاسمان للمرة الأولى في فريق واحد للمشاركة في منافسات الزوجي المختلط ببطولة الولايات المتّحدة المفتوحة.
وحصل الثنائي على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، في عودة لافتة لسيرينا إلى ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، حيث خاضت أوّل مباراة لها في البطولة منذ عام 2022، وواجه الثنائي في الدور الأوّل إيرين روتليف ولويد غلاسبول.
وجاءت البداية مثالية، بعدما حقّق الثنائي الفوز في أوّل مباراة له بنتيجة (5-3) و(4-1)، ليبلغ الدور ربع النهائي.
وتملك سيرينا تاريخًا استثنائيًا في نيويورك، إذ أحرزت لقب الفردي 6 مرات، كما سبق لها الفوز بلقب الزوجي المختلط عام 1998 إلى جانب ماكس ميرني. أمّا ألكاراز، فتُوّج بلقب فردي الرجال في الولايات المتّحدة المفتوحة مرتين.
وتزداد رمزية الشراكة مع الفارق الزمني بينهما: حين وُلد ألكاراز، كانت سيرينا بالفعل في قمّة عالم التنس، واليوم يقفان على الجهة نفسها من الشبكة بحثًا عن لقب جديد في بطولة كبرى.
 
 

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التنس

كارلوس ألكاراز

سيرينا ويليامز

بطولة الولايات المتّحدة المفتوحة

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