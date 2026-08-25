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فيديو - مدافع يتحوّل إلى حارس ويتألّق

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فيديو - مدافع يتحوّل إلى حارس ويتألّق
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رياضة

2026-08-25 | 18:00
فيديو - مدافع يتحوّل إلى حارس ويتألّق

اضطر المدافع بوبي فولكنر إلى ارتداء قفازات الحارس والدفاع عن مرمى فريقه

شهدت مباراة بورت فايل وترانمير روفرز في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي موقفًا غير معتاد، بعدما اضطر المدافع بوبي فولكنر إلى ارتداء قفازات الحارس والدفاع عن مرمى فريقه لمدة 37 دقيقة.
ودخل ترانمير المباراة من دون حارس بديل، قبل أن يتعرّض الحارس الأساسي هاريسون ميل للإصابة في الدقيقة 53، ليتطوّع فولكنر، البالغ 22 عامًا، لتولي المهمّة حتّى النهاية.
وكان بورت فايل قد تقدّم من ركلة جزاء في الدقيقة 18، لكنّ فولكنر نجح بعد حراسته للمرمى في منع أصحاب الأرض من إضافة هدف ثانٍ، وتصدّى لكرتين، إحداهما كانت كفيلة بحسم المباراة.
وسجل ترانمير هدف التعادل في الدقيقة 72، لتنتهي المواجهة (1-1)، ويحافظ الفريق على سجله من دون خسارة في الدوري.
وأنهى فولكنر الدقائق التي لعبها حارسًا بشباك نظيفة، إلى جانب 5 إبعادات و4 مواجهات هوائيّة ناجحة، ليُختار رجل المباراة.
وبعد اللقاء، أشاد المدرب داريل كلارك بأداء مدافعه، وتحمل مسؤولية السفر من دون حارس احتياطي، موضحًا أنه لم يرغب في تحمل تكلفة إضافية بعدما عاد الحارس الآخر حديثًا إلى التدريبات.
 
 

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رياضة

كرة القدم

بورت فايل

ترانمير روفرز

بوبي فولكنر

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