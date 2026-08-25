فيديو - تشافي يعلّق بطرافة على كونه الخيار الثالث لهولندا

استهلّ تشافي
هيرنانديز أوّل مؤتمر صحفي
له مدربًا لمنتخب هولندا بإجابات طريفة حول طريقة نطق اسمه وترتيبه بين المرشحين للمنصب.
وفي بداية المؤتمر، سُئل تشافي عن الطريقة الصحيحة لنطق اسمه، فأجاب مبتسمًا "تشافي... مثل شوكولاتة (اللفظ الإنجليزي تشوكلايت)"، في إشارة إلى صوت الحرف الأوّل من اسمه، ما أثار ضحك الحاضرين.
لكنّ اللحظة الأبرز جاءت بعدما كشف المدير الرياضي للاتحاد الهولندي
نايجل دي يونغ أن بيب غوارديولا كان الخيار الأول لتدريب المنتخب، يليه أرني سلوت
، قبل التوجه إلى تشافي.
وردّ المدرب الإسباني بروح مرحة "ليس مركزًا سيئًا بعد غوارديولا وسلوت... على الأقلّ أنا موجود على منصّة التتويج".
وتولّى تشافي المهمّة خلفًا لرونالد كومان بعقد يمتد حتّى كأس العالم
2030، ليصبح أوّل مدرب
أجنبي يقود هولندا منذ عام 1978.
وأكّد خلال تقديمه أنّه يريد فريقًا يسيطر على الكرة
ويلعب بشجاعة وطموح، مع الاعتماد على نهج هجومي قريب من فلسفة الكرة الهولنديّة التقليديّة".