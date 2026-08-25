فيديو - تشافي يعلّق بطرافة على كونه الخيار الثالث لهولندا

😂🍫"Xavi Hernández, como el chocolate": Así explicó cómo se pronuncia su nombre el seleccionador de Países Bajos



🥉😅Preguntado por haber sido escogido tras Guardiola y Slot, respondió: " Al menos estoy en el podio" pic.twitter.com/jYOxmrDB8E — Diario SPORT (@sport) August 25, 2026

استهلّ هيرنانديز أوّل له مدربًا لمنتخب هولندا بإجابات طريفة حول طريقة نطق اسمه وترتيبه بين المرشحين للمنصب.وفي بداية المؤتمر، سُئل تشافي عن الطريقة الصحيحة لنطق اسمه، فأجاب مبتسمًا "تشافي... مثل شوكولاتة (اللفظ الإنجليزي تشوكلايت)"، في إشارة إلى صوت الحرف الأوّل من اسمه، ما أثار ضحك الحاضرين.لكنّ اللحظة الأبرز جاءت بعدما كشف المدير الرياضي للاتحاد نايجل دي يونغ أن بيب غوارديولا كان الخيار الأول لتدريب المنتخب، يليه أرني ، قبل التوجه إلى تشافي.وردّ المدرب الإسباني بروح مرحة "ليس مركزًا سيئًا بعد غوارديولا وسلوت... على الأقلّ أنا موجود على منصّة التتويج".وتولّى تشافي المهمّة خلفًا لرونالد كومان بعقد يمتد حتّى 2030، ليصبح أوّل أجنبي يقود هولندا منذ عام 1978.وأكّد خلال تقديمه أنّه يريد فريقًا يسيطر على ويلعب بشجاعة وطموح، مع الاعتماد على نهج هجومي قريب من فلسفة الكرة الهولنديّة التقليديّة".