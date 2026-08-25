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برشلونة يرفض بديل جوليان ألفاريز

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برشلونة يرفض بديل جوليان ألفاريز
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رياضة

2026-08-25 | 18:05
برشلونة يرفض بديل جوليان ألفاريز

قرّر المدرّب هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو عدم التعاقد مع أي مهاجم جديد في حال فشل صفقة ألفاريز

حسم برشلونة موقفه من تدعيم خط الهجوم قبل إغلاق سوق الانتقالات، بعدما قرّر المدرّب هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو عدم التعاقد مع أي مهاجم جديد في حال فشل صفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز، إلّا إذا ظهرت فرصة استثنائيّة في الأيّام الأخيرة.
ويُعدّ مهاجم أتلتيكو مدريد الهدف الأول للنادي الكتالوني، لكنّ إدارة ناديه ترفض حتّى الآن الدخول في مفاوضات مع برشلونة، ما يجعل إتمام الصفقة أكثر تعقيدًا مع اقتراب نهاية السوق. 
وتفيد تقارير إسبانية بأنّ برشلونة لا يريد التعاقد مع مهاجم مؤقّت أو خيار أقلّ من المستوى المطلوب فقط لتعويض تعثّر الصفقة.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه ألفاريز توترًّا متزايدًا مع جماهير أتلتيكو، بعدما تعرض لصافرات استهجان خلال التعادل (2-2) أمام فياريال، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 66.
وفي المقابل، دخل أرسنال على خط الاهتمام بالمهاجم الأرجنتيني، لكنّ التقارير تشير إلى أنّ برشلونة يبقى وجهته المفضّلة، فيما يتمسك أتلتيكو حتّى الآن بعدم بيعه إلى منافس مباشر داخل إسبانيا.
 

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