فيديو - نونيز يسجل هدفًا تاريخيًّا في شباك ليستر

هدف الموسم وصل مبكرًا! 🤯🚀



نونيز يطلق قذيفة من دائرة المنتصف ويسجل الثالث لـ إيبسويتش أمام ليستر سيتي في الدقيقة 90! 😨🔥🔵 pic.twitter.com/4CnWBO4bEm — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) August 25, 2026

سجّل مارسيلينو نونيز واحدًا من أجمل أهداف ، بعدما أطلق تسديدة مذهلة من قرب دائرة منتصف الملعب ليمنح إيبسويتش هدفه الثالث أمام من الوقت بدل الضائع.وجاء الهدف بعدما لاحظ نونيز تقدّم حارس ليستر ياكوب ستولارتشيك بعيدًا عن مرماه، ليباغته بتسديدة من نحو 41 مترًا ارتطمت بالعارضة من الأسفل قبل أن تستقرّ داخل الشباك، وسط احتفالات كبيرة في ملعب "بورتمان رود".وكان اللاعب التشيلي قد سجل أيضًا الهدف الثاني لإيبسويتش في الدقيقة 71، بعدما افتتح سيندري إيغيلي التسجيل في الدقيقة 62، قبل أن يعادل أوليفر ألوكو النتيجة لليستر بعد خمس دقائق فقط.وحسم إيبسويتش المواجهة (3-1)، ليعبر إلى الدور الثالث من كأس الرابطة، فيما سرق هدف نونيز البعيد المشهد في الدقائق ، بعدما حول تقدّم فريقه إلى انتصار مريح بطريقة استثنائية.وكان نونيز قد انضم إلى إيبسويتش قادمًا من غريمه نورويتش سيتي في آب/أغسطس 2025 مقابل نحو 10 ملايين جنيه إسترليني.