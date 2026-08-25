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فيديو - نونيز يسجل هدفًا تاريخيًّا في شباك ليستر

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فيديو - نونيز يسجل هدفًا تاريخيًّا في شباك ليستر
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رياضة

2026-08-25 | 18:06
فيديو - نونيز يسجل هدفًا تاريخيًّا في شباك ليستر

أطلق تسديدة مذهلة من قرب دائرة منتصف الملعب ليمنح إيبسويتش تاون هدفه الثالث

سجّل مارسيلينو نونيز واحدًا من أجمل أهداف كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما أطلق تسديدة مذهلة من قرب دائرة منتصف الملعب ليمنح إيبسويتش تاون هدفه الثالث أمام ليستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وجاء الهدف بعدما لاحظ نونيز تقدّم حارس ليستر ياكوب ستولارتشيك بعيدًا عن مرماه، ليباغته بتسديدة من نحو 41 مترًا ارتطمت بالعارضة من الأسفل قبل أن تستقرّ داخل الشباك، وسط احتفالات كبيرة في ملعب "بورتمان رود".
وكان اللاعب التشيلي قد سجل أيضًا الهدف الثاني لإيبسويتش في الدقيقة 71، بعدما افتتح سيندري إيغيلي التسجيل في الدقيقة 62، قبل أن يعادل أوليفر ألوكو النتيجة لليستر بعد خمس دقائق فقط.
وحسم إيبسويتش المواجهة (3-1)، ليعبر إلى الدور الثالث من كأس الرابطة، فيما سرق هدف نونيز البعيد المشهد في الدقائق الأخيرة، بعدما حول تقدّم فريقه إلى انتصار مريح بطريقة استثنائية.
وكان نونيز قد انضم إلى إيبسويتش قادمًا من غريمه نورويتش سيتي في آب/أغسطس 2025 مقابل نحو 10 ملايين جنيه إسترليني.
 
 

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فيديو - نونيز يسجل هدفًا تاريخيًّا في شباك ليستر

رياضة

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مارسيلينو نونيز

إيبسويتش تاون

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