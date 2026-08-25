توقيف مالك نادٍ في قضية دعارة

أوقف مالك نادي سان فورتي ناينرز، جِد يورك، في بعد عمليّة أمنيّة سرّيّة استهدفت أشخاصًا يُشتبه في محاولتهم شراء خدمات جنسية، قبل أن يمثل أمام المحكمة ويقرّ بعدم الطعن في تهمتين جنحيتين مخففتين.وبحسب وثائق المحكمة، ردّ يورك، البالغ 46 عامًا، على إعلان سرّي نشرته الشرطة معروف بالإعلانات المرتبطة بالدعارة، واتفق على دفع 140 دولارًا لقاء نشاط جنسي بعد تواصل استمرّ ليومين استخدم خلاله المالك اسمًا وهميًّا، قبل أن يصل إلى الموقع المتّفق عليه داخل مجمّع للمنازل المتنقلة في إيست بالستاين، حيث جرى توقيفه.وصادرت الشرطة منه 160 دولارًا وهاتفًا استخدم في التواصل، فيما كانت التهمة الأساسية تتعلّق بالدعارة، قبل تخفيضها ضمن اتفاق قضائي إلى الإخلال بالنظام وحيازة أداة استُخدمت في ارتكاب المخالفة.وحُكم على يورك بالسجن ليوم واحد، احتُسب من مدّة توقيفه، إضافة إلى غرامات بلغت 1,150 دولارًا.، أعلن الأميركية أنّه يراجع القضية بموجب سياسة السلوك الشخصي، التي تشمل أيضًا ملّاك الأندية، فيما اكتفى سان فرانسيسكو فورتي ناينرز بالقول إنّ المسألة القانونيّة انتهت ولن يصدر تعليق إضافي.