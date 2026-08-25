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توقيف مالك نادٍ في قضية دعارة

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توقيف مالك نادٍ في قضية دعارة
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رياضة

2026-08-25 | 18:10
توقيف مالك نادٍ في قضية دعارة

أوقف مالك نادي سان فرانسيسكو فورتي ناينرز، بعد عمليّة أمنيّة سرّيّة

أوقف مالك نادي سان فرانسيسكو فورتي ناينرز، جِد يورك، في ولاية أوهايو بعد عمليّة أمنيّة سرّيّة استهدفت أشخاصًا يُشتبه في محاولتهم شراء خدمات جنسية، قبل أن يمثل أمام المحكمة ويقرّ بعدم الطعن في تهمتين جنحيتين مخففتين.
وبحسب وثائق المحكمة، ردّ يورك، البالغ 46 عامًا، على إعلان سرّي نشرته الشرطة عبر موقع معروف بالإعلانات المرتبطة بالدعارة، واتفق على دفع 140 دولارًا لقاء نشاط جنسي بعد تواصل استمرّ ليومين استخدم خلاله المالك اسمًا وهميًّا، قبل أن يصل إلى الموقع المتّفق عليه داخل مجمّع للمنازل المتنقلة في إيست بالستاين، حيث جرى توقيفه.
وصادرت الشرطة منه 160 دولارًا وهاتفًا استخدم في التواصل، فيما كانت التهمة الأساسية تتعلّق بالدعارة، قبل تخفيضها ضمن اتفاق قضائي إلى الإخلال بالنظام وحيازة أداة استُخدمت في ارتكاب المخالفة.
وحُكم على يورك بالسجن ليوم واحد، احتُسب من مدّة توقيفه، إضافة إلى غرامات بلغت 1,150 دولارًا.
من جهته، أعلن دوري كرة القدم الأميركية أنّه يراجع القضية بموجب سياسة السلوك الشخصي، التي تشمل أيضًا ملّاك الأندية، فيما اكتفى سان فرانسيسكو فورتي ناينرز بالقول إنّ المسألة القانونيّة انتهت ولن يصدر تعليق إضافي.
 

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رياضة

كرة القدم

سان فرانسيسكو فورتي ناينرز

كرة القدم الأميركية

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