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14 ميدالية لبنانية ملونة ووصافة ترتيب البطولة العربية للمواي تاي للشباب

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14 ميدالية لبنانية ملونة ووصافة ترتيب البطولة العربية للمواي تاي للشباب
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رياضة

2026-08-27 | 02:22
14 ميدالية لبنانية ملونة ووصافة ترتيب البطولة العربية للمواي تاي للشباب

أكد حضوره القوي ومكانته كأحد الأرقام الصعبة في المحافل العربية والدولية

اختتم المنتخب اللبناني مشاركته في البطولة العربية للمواي تاي للشباب في ليبيا، حاصداً 14 ميدالية ملونة، منتزعاً المركز الثاني في الترتيب العام بين  17 دولة عربية، ليؤكد مجدداً حضوره القوي ومكانته كأحد الأرقام الصعبة في المحافل العربية والدولية.

وفي ختام البطولة، ارتفع العلم اللبناني 4 مرات في سماء مدينة بنغازي، وعُزف النشيد الوطني اللبناني احتفالاً بأبطالنا الذين حصدوا 4 ميداليات ذهبية، 4 فضيات و6 برونزيات، في إنجاز مميز للمواي تاي اللبناني.

 

الميداليات الذهبية:

·       فئة 14/15 وزن 66 كلغ

علي الحسيني بعد فوزه على المصري حسن العزاز.

·       فئة 14/15 وزن -75 كلغ

عيسى الحمود بعد فوزه على الإماراتي أحمد ياسر أبو جييش.

·       فئة 16/17 وزن -60 كلغ

محمد الشريف بعد فوزه على الفلسطيني رائد عامي.

·       فئة 14/15 وزن -51 كلغ

حلا مكداشي بعد فوزها على المصرية مريم مصطفى.

 

الميداليات الفضية:

·       زين العابدين الزيات – فئة 10/11، وزن 30 كلغ

·       أمير السن – فئة 10/11، وزن -32 كغ

·       علي الرضا الزيات – فئة 12/13، وزن -34 كلغ

·       آدم اللقيس فئة 14/15، وزن -48 كلغ

 

الميداليات البرونزية:

·       وائل البابا – فئة 12/13، وزن -42 كلغ

·       باسل السنان – فئة 12/13، وزن -38 كلغ

·       أيمن النشار – فئة 14/15، وزن -54 كلغ

·       مجد أيوب – فئة 16/17، وزن -54 كلغ

·       نجيب المصري – فئة 16/17، وزن -57 كلغ

·       محمد الصالح – فئة 16/17، وزن -67 كلغ

 

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