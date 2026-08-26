فيديو - غندوزي يشعل فوضى بعد إقصاء ليون

This was the moment a Lyon fan tried to ATTACK Matteo Guendouzi as the ex-Marseille man taunted the crowd after their victory in the Champions League Qualification Final…😳🫣 pic.twitter.com/inJ96KzFtD — george (@StokeyyG2) August 26, 2026

انتهت مواجهة وفنربخشه في إياب الملحق المؤهل إلى بفوضى كبيرة، بعدما اندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين وأفراد من الجهازين الفنيين عقب صافرة النهاية، وكان الفرنسي غندوزي في قلب الأحداث.وفاز فنربخشه (2-1) خارج أرضه، ليتأهّل إلى مرحلة الدوري بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين، ويعود إلى للمرّة الأولى منذ موسم 2008-2009.وبعد نهاية اللقاء، غندوزي أمام جماهير ليون وردّد "هيا مارسيليا"، كما قام بإشارات استفزازية، منها رفع إصبعه الأوسط للجماهير، في ظلّ ماضيه مع أولمبيك مارسيليا، الغريم التاريخي لليون. وأثارت تصرفاته غضب لاعبي أصحاب ، لتندلع مشادة داخل الملعب قبل انتقال التوتر إلى المؤدي لغرف الملابس.وتصاعدت الأحداث عندما اقترب أحد مشجّعي ليون من منطقة النفق وحاول الاعتداء على اللاعب الفرنسي، قبل أن يتدخّل لاعبون من الطرفين وأفراد الأمن، وسط تبادل للضرب والدفع.وطغت الفوضى على فرحة فنربخشه بالتأهل، بعدما تحوّلت الدقائق التالية للمباراة إلى واحدة من أكثر نهايات الملحق إثارة للجدل.