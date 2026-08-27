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إنتر إسكالديس يكتب تاريخ أندورا في أوروبا

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إنتر إسكالديس يكتب تاريخ أندورا في أوروبا
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رياضة

2026-08-27 | 18:22
إنتر إسكالديس يكتب تاريخ أندورا في أوروبا

أصبح أول نادٍ من الإمارة يتأهل إلى المرحلة الرئيسية لإحدى البطولات الأوروبية

حقق إنتر كلوب ديسكالديس إنجازًا غير مسبوق لكرة القدم في أندورا، بعدما أصبح أول نادٍ من الإمارة يتأهل إلى المرحلة الرئيسية لإحدى البطولات الأوروبية، بحجز مقعده في مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي.
وجاء التأهل التاريخي على حساب دريتا الكوسوفي، بعدما انتهت مباراة الإياب بالتعادل (0-0) حتّى نهاية الوقت الإضافي، إثر تعادل الفريقين (2-2) ذهابًا في بريشتينا، لتُحسم المواجهة بركلات الترجيح لمصلحة إنتر إسكالديس (4-2).
وكان ممثّل أندورا قد بدأ موسمه الأوروبّي في التصفيات المؤهّلة لدوري أبطال أوروبا، لكنّه خرج من الدور التمهيدي الأوّل أمام لينكولن ريد إمبس (4-2) في مجموع المباراتين، قبل أن ينتقل إلى دوري المؤتمر ويواصل مشواره حتّى بلوغ المرحلة الرئيسيّة. 
ويحمل الإنجاز قيمة استثنائية لبلد لا يتجاوز عدد سكانه نحو 90 ألف نسمة، إذ لم يسبق لأي نادٍ أندوري أن بلغ مرحلة الدوري أو دور المجموعات في بطولة أوروبّيّة.
وبهذا التأهّل، فتح إنتر إسكالديس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الأندوريّة، واضعًا اسم الإمارة للمرّة الأولى على خريطة البطولات الأوروبّيّة الكبرى.
 

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