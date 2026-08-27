"يويفا" يصعّد ضد إنفانتينو قضائيًا

صعّد مواجهته مع الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بعدما طلب من محكمة فدرالية أميركية السماح له بالحصول على وثائق وشهادات لاستخدامها في شكوى جنائية محتملة في سويسرا.وترتبط القضية بمشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" الذي كان يهدف إلى نقل حقوق تجارية مرتبطة بكأس للرجال والسيّدات وكأس العالم للأندية إلى شركة ، قبل أن يُسحب المشروع لاحقًا تحت ضغط واسع من مؤسّسات .ويتهم "يويفا" إنفانتينو ومستشارين ومستثمرين بتطوير الخطّة سرًّا لأكثر من عام، من دون الرجوع إلى مجلس "فيفا" أو الاتّحادات القارّيّة أو الأعضاء الـ211، وهو ما اعتبره تجاوزًا لآليّات الحوكمة المعتمدة.وبحسب الملفّ القضائي، كان مستثمرون سيدفعون 4.2 مليارات مقابل حصّة في المشروع، بما يقيّم النشاط بنحو 20 مليار دولار، في وقت يرى فيه أنّ القيمة أقلّ بكثير من القيمة الحقيقيّة للحقوق التجاريّة لـ"فيفا".وكان "فيفا" قد ألغى المشروع في 31 - يوليو، لكنّ "يويفا" يؤكّد أنّ الانسحاب لا ينهي التساؤلات حول طريقة إعداد الخطّة، مطالبًا بمراجعة مستقلّة ومواصلة المسار القانوني.