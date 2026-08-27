غرامة ضخمة على نادي كرة قدم بسبب بند واحد

فرضت رابطة غرامة إجمالية قدرها 140 ألف على نادي جيلونغ، بسبب وثيقة مرتبطة بالارتجاجات وقّعها المدافع جيك كولودجاشني، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول اللاعبين ومسؤولية الأندية.وتعود القضية إلى شباط - فبراير 2024، عندما وقّع اللاعب خطابًا عُدّ تعديلًا على عقده، تضمّن تحمّله جانبًا من المسؤوليّة القانونيّة عن أيّ أضرار دماغيّة مستقبليّة قد تنتج عن مواصلته اللعب رغم تاريخه مع الارتجاجات. إلّا أنّ النادي لم يودع الوثيقة رسميًّا لدى الرابطة أو رابطة اللاعبين.وبعد مراجعة مستقلّة، خلصت الرابطة إلى أنّ جيلونغ خالف القواعد المتعلّقة بالعقود والإفصاح، ففرضت عليه غرامة بقيمة 100 ألف ، كما فعّلت غرامة معلّقة سابقة بقيمة 40 ألفًا، ليصل إلى 140 ألف دولار.وأكّد التحقيق عدم وجود نيّة لإخفاء الوثيقة أو خداع الجهات الرسميّة، كما لم يثبت أنّ اللاعب أُجبر على التوقيع.