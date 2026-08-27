فيديو - عراك ضخم يلغي نهائيات دوري محلّي

ألغت رابطة في جنوب نهائيات APY، المخصّص لمجتمعات السكان الأصليين بعد اندلاع عراك واسع شارك فيه نحو 300 شخص بين لاعبين ومشجعين، في حادثة دفعت السلطات إلى التدخل وإيقاف المنافسات لأسباب .ووقعت المواجهات خلال مباراة تأهيلية أُقيمت في موتيتجولو قرب أولورو، ضمن دوري يُقام في مجتمعات أراضي للسكان الأصليين، قبل أن تمتد الفوضى من محيط الملعب إلى الشوارع المجاورة.وبحسب التقارير، استُخدمت العصي والحجارة خلال الاشتباكات، ما استدعى تدخّل الشرطة بقوات إضافية من عدة مناطق قريبة للسيطرة على الوضع. وأسفرت الأحداث عن توقيف 3 أشخاص، فيما أُصيب عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة، كما تضرّرت بعض المركبات.وعقب اجتماعات طارئة، قرّرت الرابطة تعليق المنافسات وإلغاء المباريات النهائية والكرة الليّنة، بما في ذلك الأدوار الختامية والنهائي الكبير، بعدما اعتبرت أن استمرار البطولة في ظل التوتر الحالي لم يعد آمنًا.وأكّدت الرابطة أنّ القرار جاء لحماية اللاعبين والجماهير، في وقت أعادت فيه الحادثة فتح حول إجراءات الأمن والانضباط داخل المسابقة.