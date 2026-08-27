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فيديو - عراك ضخم يلغي نهائيات دوري محلّي

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فيديو - عراك ضخم يلغي نهائيات دوري محلّي
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رياضة

2026-08-27 | 19:06
فيديو - عراك ضخم يلغي نهائيات دوري محلّي

اندلاع عراك واسع شارك فيه نحو 300 شخص بين لاعبين ومشجّعين

ألغت رابطة كرة القدم الأسترالية في جنوب أستراليا نهائيات دوري APY، المخصّص لمجتمعات السكان الأصليين بعد اندلاع عراك واسع شارك فيه نحو 300 شخص بين لاعبين ومشجعين، في حادثة دفعت السلطات إلى التدخل وإيقاف المنافسات لأسباب أمنية.
ووقعت المواجهات خلال مباراة تأهيلية أُقيمت في موتيتجولو قرب أولورو، ضمن دوري يُقام في مجتمعات أراضي للسكان الأصليين، قبل أن تمتد الفوضى من محيط الملعب إلى الشوارع المجاورة.
وبحسب التقارير، استُخدمت العصي والحجارة خلال الاشتباكات، ما استدعى تدخّل الشرطة بقوات إضافية من عدة مناطق قريبة للسيطرة على الوضع. وأسفرت الأحداث عن توقيف 3 أشخاص، فيما أُصيب عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة، كما تضرّرت بعض المركبات.
وعقب اجتماعات طارئة، قرّرت الرابطة تعليق المنافسات وإلغاء المباريات النهائية لكرة القدم والكرة الليّنة، بما في ذلك الأدوار الختامية والنهائي الكبير، بعدما اعتبرت أن استمرار البطولة في ظل التوتر الحالي لم يعد آمنًا.
وأكّدت الرابطة أنّ القرار جاء لحماية اللاعبين والجماهير، في وقت أعادت فيه الحادثة فتح النقاش حول إجراءات الأمن والانضباط داخل المسابقة.
 

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