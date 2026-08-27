صورة – والدة نجمة التنس: كفّوا عن طلب التذاكر

وجّهت غوف، والدة نجمة التنس الأميركية ، رسالة مباشرة إلى العائلة والأصدقاء



وجّهت غوف، والدة نجمة التنس الأميركية ، رسالة مباشرة إلى العائلة والأصدقاء، طالبتهم فيها بالتوقّف عن طلب تذاكر مجانيّة لمباريات ابنتها في بطولة الولايات المتّحدة المفتوحة.

ونشرت كاندي رسالتها عبر حسابها على " "، موضّحة أنّ جميع التذاكر المخصّصة لضيوف كوكو تمّ توزيعها بالفعل، وأنّها لم تعد قادرة على تأمين بطاقات إضافيّة لمن يطلبها.

وأضافت أنّ على الراغبين في حضور المباريات شراء تذاكرهم بأنفسهم، كما طلبت ألّا يطلب أيّ شخص أكثر من تذكرتين، مشيرة إلىّ أن كوكو أصبحت في الـ22 من عمرها ولديها أصدقاء تريد تخصيص جزء من حصّتها لهم.

وأثارت ردود فعل متباينة، إذ رأى البعض أنّ والدة غوف كانت واضحة وصريحة في وضع الحدود، فيما اعتبر آخرون أنّ الأمر كان يمكن معالجته بشكل خاصّ بعيدًا عن مواقع التواصل.

وتدخل كوكو غوف بطولة الولايات المتّحدة المفتوحة وهي بين أبرز المرشّحات، بعد تتويجها أخيرًا بلقب ، إلى جانب امتلاكها لقب البطولة نفسها منذ 2023.