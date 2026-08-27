فيديو - اشتباك ناري يهز سباقات بريطانيا

دخل المتسابقان كريس وبن في مشادة عنيفة عقب الجولة التاسعة من اللقاء

تحوّلت مواجهة غلادياتورز وغلاسكو تايغرز في بطولة سباقات إلى فوضى، بعدما دخل المتسابقان كريس وبن في مشادة عنيفة عقب الجولة التاسعة من اللقاء.

وبعد تبادل كلامي بينهما أثناء العودة إلى منطقة الصيانة، اصطدمت دراجتاهما على الخط المستقيم، ليسقط باركر أرضًا، قبل أن تتصاعد المواجهة ويضطر أفراد الفريقين إلى التدخل للفصل بينهما.

وأثارت اللقطة جدلًا أكبر بعدما بدا في التسجيل أنّ هاريس يوجّه قدمه نحو باركر وهو على ، ما دفع الأخير إلى اتهامه بالدوس عليه.

لكنّ هاريس نفى ذلك تمامًا، مؤكّدًا أنّ قدمه كانت عالقة بين الدرّاجتين، وأنّ الحركة كانت محاولة لتحريرها وإبعاد درّاجته، لا للاعتداء على منافسه.

كامي إنّ المتسابقين صديقان وإنّهما صفّيا الخلاف بعد الحادث، فيما فتح مكتب مراقبة سباقات السرعة تحقيقًا رسميًّا وطلب إفادات إضافيّة وتسجيلات مصوّرة قبل اتّخاذ أيّ قرار.