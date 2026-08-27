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"فيفا" يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين

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&quot;فيفا&quot; يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين
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رياضة

2026-08-27 | 19:12
"فيفا" يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين

وافق على احتساب المباريات الودّيّة من الفئة "A"، ضمن مدّة الإيقاف

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الأرجنتيني هامشًا أكبر للتعامل مع العقوبات المفروضة على عدد من لاعبيه بعد أحداث نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، بعدما وافق على احتساب المباريات الودّيّة من الفئة "A"، أي المباريات الودّيّة الدوليّة المعتمدة لدى الاتحاد بين منتخبين أوّلين، ضمن مدّة الإيقاف. 
وجاء القرار بعد طلب رسمي من الاتحاد الأرجنتيني، الذي سعى إلى السماح للاعبيه الموقوفين بتنفيذ العقوبات في المباريات الودّيّة أو الرسمية، أيّهما يأتي أولًا. ولا يعني القرار تخفيض عدد مباريات الإيقاف، بل تغيير طريقة تنفيذها.
ويبقى لياندرو باريديس موقوفًا 10 مباريات، وناهويل مولينا 7 مباريات، وتياغو ألمادا مباراة واحدة، فيما أوقف المسؤول روبرتو أيالا 3 مباريات.
 وكان "فيفا" قد فرض العقوبات عقب الاشتباكات التي أعقبت خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا (0-1) في نهائي المونديال. 
ويمنح التعديل الأرجنتين فرصة لاستهلاك جزء كبير من العقوبات خلال فترات التوقف الدوليّة المقبلة، خصوصًا عبر تنظيم مباريات ودّيّة من الفئة المعترف بها دوليًّا، فيما يواصل الاتّحاد الأرجنتيني دراسة الطعن في العقوبات الأصلية.
 

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