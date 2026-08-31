فيديو - حكم يُعيد الشوط الأوّل بعد الاستراحة

Calamity here from the ref at Maidenhead United v AFC Totton.



During the half time break, it was determined that the 1st half was 30 seconds too short. So as the players emerge for the second half, they instead had to play 30 seconds more of the first half before switching ends pic.twitter.com/6rnDzWWblg — (@Groundbopping) August 31, 2026

شهدت مباراة ميدنهيد وآي توتون في الدرجة السادسة واقعة تحكيمية نادرة، بعدما اضطر الفريقان إلى استكمال آخر 30 ثانية من الشوط الأوّل عقب انتهاء استراحة ما بين الشوطين.وكان الحكم قد أطلق صافرة نهاية الشوط الأوّل قبل موعدها بنحو 30 ثانية، قبل أن يكتشف الطاقم التحكيمي الخطأ خلال الاستراحة، ليتمّ إبلاغ الفريقين بضرورة العودة إلى الملعب واستكمال الوقت المتبقّي قبل بدء الشوط الثاني.وبعد خروج اللاعبين مجدّدًا إلى أرض ملعب "يورك رود"، استؤنف الشوط الأوّل بركلة حرّة نفّذها حارس ميدنهيد فان ستابرسهوف، قبل أن تمرّ الثواني المتبقية ويطلق الحكم الصافرة مرة أخرى معلنًا نهايته رسميًا.ولم يغادر اللاعبون الملعب بعدها، بل بدّل الفريقان جهتي اللعب مباشرة، ليطلق الحكم صافرة انطلاق الشوط الثاني في غير مألوف.وكان نادي ميدنهيد يونايتد، صاحب ، قد أوضح للجماهير خلال الاستراحة أنّ الشوط انتهى مبكرًا وأنّ 30 ثانية ستُستكمل عند عودة اللاعبين. وانتهت المباراة بالتعادل (1-1) أمام أكثر من ألف متفرج.