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فيديو - مدرّجات سبارتا تشتعل في ديربي براغ

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فيديو - مدرّجات سبارتا تشتعل في ديربي براغ
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رياضة

2026-08-31 | 08:00
فيديو - مدرّجات سبارتا تشتعل في ديربي براغ

غطّى الدخان أجزاء واسعة من المدرجات، فيما توهّجت مدرّجات جماهير سبارتا باللون الأحمر

حوّلت جماهير سبارتا براغ مدرّجات ملعب "إيبيت أرينا" إلى مشهد ناري، بعدما أشعلت عشرات الشعلات والألعاب الناريّة خلال ديربي العاصمة أمام الغريم سلافيا براغ، مساء الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري التشيكي.
وغطّى الدخان أجزاء واسعة من المدرجات، فيما توهّجت مدرّجات جماهير سبارتا باللون الأحمر في عرض ضخم رافق أجواء النسخة الـ318 من ديربي براغ، التي أقيمت أمام مدرجات مكتملة العدد.
ولم تقتصر رسائل الجماهير على العرض الناري، إذ رفعت مجموعتا مشجّعي الفريقين رسالة متطابقة تؤكّد أنّ "الألعاب الناريّة في المدرجات ليست مشكلة كرة القدم التشيكية"، في موقف جاء وسط نقاش محلّي بشأن تشديد العقوبات على استخدام الألعاب الناريّة داخل الملاعب.
أمّا على أرض الملعب، فلم تسر الأمسية كما أرادت جماهير أصحاب الأرض، إذ حسم سلافيا الديربي بفوز كبير (3-0)، بفضل أهداف نواك وشتورم وأيوسي، ليحقّق أوّل انتصار له على ملعب سبارتا في الدوري منذ ستة أعوام.
وشهدت أجواء الديربي توتّرًا منذ ساعات ما قبل انطلاقه، مع انتشار أمني مكثف في محيط الملعب ومسيرة جماهيرية لمشجعي سلافيا باتّجاه منطقة ملعب سبارتا براغ.
 
 

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