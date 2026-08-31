فيديو - مدرّجات سبارتا تشتعل في ديربي براغ

🇨🇿 | Sparta Praha supporters ignite the stadium with insane pyro display in the Prague derby vs Slavia Praha…🤯🔥 pic.twitter.com/hR4yVlYmac — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) August 30, 2026

حوّلت جماهير مدرّجات ملعب "إيبيت أرينا" إلى ناري، بعدما أشعلت عشرات الشعلات والألعاب الناريّة خلال أمام الغريم سلافيا براغ، مساء الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري التشيكي.وغطّى الدخان أجزاء من المدرجات، فيما توهّجت مدرّجات جماهير سبارتا باللون الأحمر في عرض ضخم رافق أجواء النسخة الـ318 من ديربي براغ، التي أقيمت أمام مدرجات مكتملة العدد.ولم تقتصر رسائل الجماهير على الناري، إذ رفعت مجموعتا مشجّعي الفريقين رسالة متطابقة تؤكّد أنّ "الألعاب الناريّة في المدرجات ليست مشكلة التشيكية"، في موقف جاء وسط نقاش محلّي بشأن تشديد على استخدام الألعاب الناريّة داخل الملاعب.أمّا على أرض الملعب، فلم تسر الأمسية كما أرادت جماهير أصحاب ، إذ حسم سلافيا الديربي بفوز كبير (3-0)، بفضل أهداف نواك وشتورم وأيوسي، ليحقّق أوّل انتصار له على ملعب سبارتا في الدوري منذ ستة أعوام.وشهدت أجواء الديربي توتّرًا منذ ساعات ما قبل انطلاقه، مع انتشار أمني مكثف في محيط الملعب ومسيرة جماهيرية لمشجعي سلافيا باتّجاه منطقة ملعب سبارتا براغ.