فيديو - حكم يُعيد الشوط الأوّل بعد الاستراحة

شهدت مباراة ميدنهيد يونايتد
وآي إف سي
توتون في الدرجة السادسة الإنجليزية
واقعة تحكيمية نادرة، بعدما اضطر الفريقان إلى استكمال آخر 30 ثانية من الشوط الأوّل عقب انتهاء استراحة ما بين الشوطين.
وكان الحكم قد أطلق صافرة نهاية الشوط الأوّل قبل موعدها بنحو 30 ثانية، قبل أن يكتشف الطاقم التحكيمي الخطأ خلال الاستراحة، ليتمّ إبلاغ الفريقين بضرورة العودة إلى الملعب واستكمال الوقت المتبقّي قبل بدء الشوط الثاني.
وبعد خروج اللاعبين مجدّدًا إلى أرض ملعب "يورك رود"، استؤنف الشوط الأوّل بركلة حرّة نفّذها حارس ميدنهيد جوردي
فان ستابرسهوف، قبل أن تمرّ الثواني المتبقية ويطلق الحكم الصافرة مرة أخرى معلنًا نهايته رسميًا.
ولم يغادر اللاعبون الملعب بعدها، بل بدّل الفريقان جهتي اللعب مباشرة، ليطلق الحكم صافرة انطلاق الشوط الثاني في مشهد
غير مألوف.
وكان نادي ميدنهيد يونايتد، صاحب الأرض
، قد أوضح للجماهير خلال الاستراحة أنّ الشوط انتهى مبكرًا وأنّ 30 ثانية ستُستكمل عند عودة اللاعبين. وانتهت المباراة بالتعادل (1-1) أمام أكثر من ألف متفرج.