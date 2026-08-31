فيديو - عراك واقتحام ملعب في كولومبيا

Un final bochornoso entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga en el empate 1-1 fecha 8 de la Liga 2026-2.



Pelea entre los jugadores y cuerpos técnicos, adicionalmente invasión de campo de parte de unos cuantos aficionados del Deportivo Cali. pic.twitter.com/kVQPAhavwc — RedPlay Sports (@RedPlaySports) August 31, 2026

تحوّلت الدقائق من مواجهة ديبورتيفو وأتلتيكو بوكارامانغا في الدوري الكولومبي إلى من الفوضى، بعدما اندلع عراك بين لاعبين وأعضاء من الجهازين الفنيّين، بالتزامن مع دخول عدد من المشجّعين إلى أرض الملعب.وكان بوكارامانغا متقدّمًا بهدف حمل توقيع خوسيه غارسيا، قبل أن يحصل ديبورتيفو كالي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، سجّل منها ليسير تشافيرا هدف التعادل في الدقيقة 98، لتنتهي المواجهة بنتيجة (1-1).وعقب هدف التعادل، تصاعد التوتّر بين عناصر الفريقَين، قبل أن يتحوّل إلى اشتباك داخل أرض الملعب شارك فيه لاعبون وأفراد من الجهازَين الفنّيَّين.وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه غارسيا من بوكارامانغا وكيمر ساندوفال من كالي على خلفية المواجهة، فيما حاول عدد من مشجّعي أصحاب دخول أرض الملعب، ما استدعى تدخل عناصر الأمن، لتندلع مواجهات مع الشرطة، فيما غادر اللاعبون وسط انتشار أمني لمنع توسّع الاشتباكات.