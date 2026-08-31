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فيديو - عراك واقتحام ملعب في كولومبيا

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فيديو - عراك واقتحام ملعب في كولومبيا
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رياضة

2026-08-31 | 19:33
فيديو - عراك واقتحام ملعب في كولومبيا

اندلع عراك بين لاعبين وأعضاء من الجهازين الفنيّين، بالتزامن مع دخول عدد من المشجّعين إلى أرض الملعب

تحوّلت الدقائق الأخيرة من مواجهة ديبورتيفو كالي وأتلتيكو بوكارامانغا في الدوري الكولومبي إلى حالة من الفوضى، بعدما اندلع عراك بين لاعبين وأعضاء من الجهازين الفنيّين، بالتزامن مع دخول عدد من المشجّعين إلى أرض الملعب.
وكان بوكارامانغا متقدّمًا بهدف حمل توقيع خوسيه غارسيا، قبل أن يحصل ديبورتيفو كالي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، سجّل منها ليسير تشافيرا هدف التعادل في الدقيقة 98، لتنتهي المواجهة بنتيجة (1-1).
وعقب هدف التعادل، تصاعد التوتّر بين عناصر الفريقَين، قبل أن يتحوّل إلى اشتباك داخل أرض الملعب شارك فيه لاعبون وأفراد من الجهازَين الفنّيَّين.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه غارسيا من بوكارامانغا وكيمر ساندوفال من كالي على خلفية المواجهة، فيما حاول عدد من مشجّعي أصحاب الأرض دخول أرض الملعب، ما استدعى تدخل عناصر الأمن، لتندلع مواجهات مع الشرطة، فيما غادر اللاعبون وسط انتشار أمني لمنع توسّع الاشتباكات.
 

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ديبورتيفو كالي

أتلتيكو بوكارامانغا

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