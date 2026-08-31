فيديو - حارس غيتسهيد يفجّر لقطة لا تُصدّق

THE GOALKEEPER SCORED FROM HIS OWN BOX!!! 🤯🤯🤯



Incredible scenes as Gateshead take the lead against Harrogate 😳 pic.twitter.com/D4YHrJNFz2 — National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) August 31, 2026

سجّل حارس غيتسهيد بيت جيمسون واحدًا من أغرب أهداف الموسم، بعدما هزّ شباك هاروغيت من داخل منطقة جزائه، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الوطني الإنجليزي، الدرجة الخامسة، مساء الاثنين.وجاء الهدف بعد ثوانٍ من انطلاق الشوط الثاني، عندما أعاد المدافع كيون لويس-بيرجيس إلى جيمسون، الذي أطلقها بقوة من أمام مرماه باتجاه نصف ملعب هاروغيت.وقطعت الكرة الملعب كاملًا تقريبًا قبل أن ترتد أمام حارس هاروغيت رايان واتسون، الذي أخطأ في تقدير مسارها واندفاعها، لتعلوه وتستقر مباشرة في الشباك عند الدقيقة 46، مانحة غيتسهيد التقدّم (1-0).لكنّ هدف جيمسون الاستثنائي لم يكن كافيًا لمنح فريقه النقاط الثلاث، إذ أدرك جوش حمامي التعادل لهاروغيت في الدقيقة 53، قبل أن يحسم أصحاب المواجهة (2-1) بهدف عكسي سجّله آرون بوتسواين في مرمى فريقه عند الدقيقة 90.وأقرّ جيمسون بعد المباراة بأنّه فوجئ هو نفسه بدخول الكرة الشباك، فيما وصف غيتسهيد لي كاترمول الهدف بأنّه "فريد"، رغم خيبة خسارة فريقه في اللحظات .