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فيديو - حارس غيتسهيد يفجّر لقطة لا تُصدّق

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فيديو - حارس غيتسهيد يفجّر لقطة لا تُصدّق
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رياضة

2026-08-31 | 19:35
فيديو - حارس غيتسهيد يفجّر لقطة لا تُصدّق

هزّ شباك هاروغيت تاون من داخل منطقة جزائه

سجّل حارس غيتسهيد بيت جيمسون واحدًا من أغرب أهداف الموسم، بعدما هزّ شباك هاروغيت تاون من داخل منطقة جزائه، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الوطني الإنجليزي، الدرجة الخامسة، مساء الاثنين.
وجاء الهدف بعد ثوانٍ من انطلاق الشوط الثاني، عندما أعاد المدافع كيون لويس-بيرجيس الكرة إلى جيمسون، الذي أطلقها بقوة من أمام مرماه باتجاه نصف ملعب هاروغيت.
وقطعت الكرة الملعب كاملًا تقريبًا قبل أن ترتد أمام حارس هاروغيت رايان واتسون، الذي أخطأ في تقدير مسارها واندفاعها، لتعلوه وتستقر مباشرة في الشباك عند الدقيقة 46، مانحة غيتسهيد التقدّم (1-0).
لكنّ هدف جيمسون الاستثنائي لم يكن كافيًا لمنح فريقه النقاط الثلاث، إذ أدرك جوش حمامي التعادل لهاروغيت في الدقيقة 53، قبل أن يحسم أصحاب الأرض المواجهة (2-1) بهدف عكسي سجّله آرون بوتسواين في مرمى فريقه عند الدقيقة 90.
وأقرّ جيمسون بعد المباراة بأنّه فوجئ هو نفسه بدخول الكرة الشباك، فيما وصف مدرب غيتسهيد لي كاترمول الهدف بأنّه "فريد"، رغم خيبة خسارة فريقه في اللحظات الأخيرة.
 

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كرة القدم

هاروغيت تاون

غيتسهيد بيت جيمسون

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