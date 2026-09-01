فيديو - هدف يتحوّل إلى ركلة جزاء للخصم

👀⚽🇨🇱 La polémica que marca el duelo en el Claro Arena



¿Qué hacías en esta situación: cobrabas el penal en favor de #LosCruzados o validabas el gol de Arnaldo Castillo para O'Higgins?#LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 #MatchdayLunes



Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/nsqv2b9WNe — TNT Sports (@TNTSportsCL) September 1, 2026

شهدت مواجهة أونيفرسيداد كاتوليكا وأوهيغينز في الدوري التشيلي واحدة من أغرب تدخلات تقنية الفيديو، بعدما تحوّل هدف لأحد الفريقين إلى ركلة جزاء لمصلحة منافسه في غضون لحظات.وكانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1) قبيل نهاية الشوط الأول، عندما سقط كورال، لاعب كاتوليكا، داخل منطقة جزاء أوهيغينز إثر تدخّل من روبليدو، لكنّ الحكم خوان لارا أمر باستمرار اللعب.وانطلق أوهيغينز مباشرة في هجمة معاكسة، انتهت برأسيّة أرنالدو كاستيو داخل الشباك، ليحتفل الفريق بما اعتقد أنه هدف التقدّم (2-1).لكنّ تقنيّة الفيديو استدعت الحكم لمراجعة اللقطة السابقة، ليقرّر إلغاء هدف أوهيغينز والعودة إلى المخالفة التي سبقت الهجمة، محتسبًا ركلة جزاء لمصلحة كاتوليكا.وتولّى زامبيدري تنفيذ الركلة وسجّل منها هدف التقدم في الدقيقة 40، رغم لمس الحارس عمر كارابالي للكرة.وعاد كاستيو نفسه ليسجّل التعادل (2-2) في الدقيقة 70، قبل أن يخطف مارتين هدف الفوز لكاتوليكا (3-2) في الدقيقة 86.