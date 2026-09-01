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فيديو - هفوة غريبة تعاقب حارس بشكتاش

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فيديو - هفوة غريبة تعاقب حارس بشكتاش
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رياضة

2026-09-01 | 06:40
فيديو - هفوة غريبة تعاقب حارس بشكتاش

حاول الحارس إبعاد الكرة بقدمه، لكنّه أخطأ في التعامل معها بصورة غير متوقّعة

شهدت مباراة بشكتاش وتشوروم تحت 19 عامًا في الدوري التركي للشباب لقطة نادرة، بعدما تحولت كرة عادية أعادها لاعبو بشكتاش إلى حارسهم أحمد أوكوتان إلى هدف غريب في مرماه.
وجاءت الواقعة في الدقيقة 39، عندما حاول لاعبو بشكتاش بناء الهجمة من الخلف تحت ضغط المنافس، قبل أن يعيدوا الكرة إلى أوكوتان داخل منطقة الجزاء.
وحاول الحارس إبعاد الكرة بقدمه، لكنّه أخطأ في التعامل معها بصورة غير متوقّعة، لترتدّ إلى داخل مرماه وتمنح تشوروم التقدّم (1-0).
وانتهى الشوط الأول بتقدّم الضيوف، قبل أن يقلب بشكتاش النتيجة سريعًا بعد الاستراحة، إذ أدرك تونا باران ديمير التعادل في الدقيقة 47، ثمّ أضاف باتوهان فاضل الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.
وحافظ أصحاب الأرض على تقدّمهم حتّى النهاية، ليحسموا المباراة (2-1) ويحققوا انتصارهم الثالث في أول ثلاث جولات من البطولة.
 

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بشكتاش

تشوروم

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