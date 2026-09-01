فيديو - هفوة غريبة تعاقب حارس بشكتاش

🚨 Beşiktaş U19 - Arca Çorum FK U19 karşılaşması 66. dakikada, Siyah-Beyazlılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.



⚽ 47' Tuna Baran Demir

⚽ 50' Batuhan Fazıl



⚽ 40' Ahmet Okutan (KK)https://t.co/bqnq6Dv894 pic.twitter.com/N0LVGz9KZt — Gündem Beşiktaş (@gundembjkcom) August 31, 2026

شهدت مباراة وتشوروم تحت 19 عامًا في للشباب لقطة نادرة، بعدما تحولت كرة عادية أعادها لاعبو بشكتاش إلى حارسهم أوكوتان إلى هدف غريب في مرماه.وجاءت الواقعة في الدقيقة 39، عندما حاول لاعبو بشكتاش بناء الهجمة من الخلف تحت ضغط المنافس، قبل أن يعيدوا إلى أوكوتان داخل منطقة الجزاء.وحاول الحارس إبعاد الكرة بقدمه، لكنّه أخطأ في التعامل معها بصورة غير متوقّعة، لترتدّ إلى داخل مرماه وتمنح تشوروم التقدّم (1-0).وانتهى الشوط الأول بتقدّم الضيوف، قبل أن يقلب بشكتاش النتيجة سريعًا بعد الاستراحة، إذ أدرك تونا باران ديمير التعادل في الدقيقة 47، ثمّ أضاف باتوهان فاضل الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.وحافظ أصحاب على تقدّمهم حتّى النهاية، ليحسموا المباراة (2-1) ويحققوا انتصارهم الثالث في أول ثلاث جولات من البطولة.