إدانة لاعب ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

أُدين مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو
بالقيادة تحت تأثير الكحول
، بعدما أوقفته الشرطة في غران كناريا وأظهر فحص التنفس نسبة تجاوزت بأكثر من ثلاثة أضعاف الحدّ الذي تتحوّل عنده المخالفة إلى جريمة جنائيّة في إسبانيا
.
ووقعت الحادثة عند الساعة 6:30 صباح
16 آب - أغسطس
، حين كان أسينسيو يقود سيارة "بورشه ماكان
GTS".
وسجّل الفحص الأول 0.90 ملغ/لتر من الكحول في هواء الزفير، قبل أن يسجّل الاختبار الثاني 0.88 ملغ/لتر، بينما يشكّل تجاوز 0.60 ملغ/لتر جريمة بموجب القانون الإسباني.
ومثل اللاعب، البالغ 23 عامًا، أمام محكمة سريعة بعد ثلاثة أيام من الواقعة، حيث أقرّ بالوقائع وقَبِل الحكم الصادر بحقه.
فرضت المحكمة على أسينسيو غرامة قدرها 14,400 يورو
، بواقع 120 يورو يوميًا لمدة أربعة أشهر، إلى جانب سحب رخصة قيادته لمدة ثمانية أشهر.
وبذلك، لن يتمكّن مدافع ريال مدريد
من القيادة حتّى عام 2027، بعدما حُسمت القضيّة المرتبطة بمخالفة السلامة المروريّة عبر المحاكمة السريعة.