أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

إدانة لاعب ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إدانة لاعب ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول
A-
A+

رياضة

2026-09-02 | 18:37
إدانة لاعب ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

فرضت المحكمة على أسينسيو غرامة قدرها 14,400 يورو، بواقع 120 يورو يوميًا لمدة أربعة أشهر

أُدين مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعدما أوقفته الشرطة في غران كناريا وأظهر فحص التنفس نسبة تجاوزت بأكثر من ثلاثة أضعاف الحدّ الذي تتحوّل عنده المخالفة إلى جريمة جنائيّة في إسبانيا.
ووقعت الحادثة عند الساعة 6:30 صباح 16 آب - أغسطس، حين كان أسينسيو يقود سيارة "بورشه ماكان GTS".
وسجّل الفحص الأول 0.90 ملغ/لتر من الكحول في هواء الزفير، قبل أن يسجّل الاختبار الثاني 0.88 ملغ/لتر، بينما يشكّل تجاوز 0.60 ملغ/لتر جريمة بموجب القانون الإسباني.
ومثل اللاعب، البالغ 23 عامًا، أمام محكمة سريعة بعد ثلاثة أيام من الواقعة، حيث أقرّ بالوقائع وقَبِل الحكم الصادر بحقه.
فرضت المحكمة على أسينسيو غرامة قدرها 14,400 يورو، بواقع 120 يورو يوميًا لمدة أربعة أشهر، إلى جانب سحب رخصة قيادته لمدة ثمانية أشهر.
وبذلك، لن يتمكّن مدافع ريال مدريد من القيادة حتّى عام 2027، بعدما حُسمت القضيّة المرتبطة بمخالفة السلامة المروريّة عبر المحاكمة السريعة.
 

مقالات ذات صلة

أتلتيكو مدريد يحرج الجار اللدود ريال مدريد
2026-06-10

أتلتيكو مدريد يحرج الجار اللدود ريال مدريد

ريال مدريد يحذف "سانتياغو" من ملعبه
2026-08-22

ريال مدريد يحذف "سانتياغو" من ملعبه

مورينيو يفرض قواعده في ريال مدريد
2026-08-08

مورينيو يفرض قواعده في ريال مدريد

رئيس نادي ريال مدريد يبرر فكرة المستثمرين الخارجيين
2026-06-05

رئيس نادي ريال مدريد يبرر فكرة المستثمرين الخارجيين

إدانة لاعب ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

راؤول أسينسيو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لاعب بيتيس يودّع ناديه بالدموع
فيديو - الجماهير الإيطالية تتظاهر دفاعًا عن كرة القدم

اقرأ ايضا في رياضة

حادث سير يهدّد مشاركة بطلة الأولمبياد
18:49

حادث سير يهدّد مشاركة بطلة الأولمبياد

كشفت الأميركيّة تارا ديفيس-وودهول، البطلة الأولمبيّة والعالميّة في الوثب الطويل، عن تعرّضها لحادث سير

18:49

حادث سير يهدّد مشاركة بطلة الأولمبياد

كشفت الأميركيّة تارا ديفيس-وودهول، البطلة الأولمبيّة والعالميّة في الوثب الطويل، عن تعرّضها لحادث سير

تكريم خاص لميسي في ملاعب الأرجنتين
18:43

تكريم خاص لميسي في ملاعب الأرجنتين

جميع مباريات الجولة المقبلة ستتوقّف عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأوّل

18:43

تكريم خاص لميسي في ملاعب الأرجنتين

جميع مباريات الجولة المقبلة ستتوقّف عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأوّل

فيديو - لاعب بيتيس يودّع ناديه بالدموع
18:39

فيديو - لاعب بيتيس يودّع ناديه بالدموع

غادر بابلو غارسيا، أحد أبناء أكاديميّة ريال بيتيس، ناديه متّجهًا إلى راسينغ سانتاندير والدموع تغالبه

18:39

فيديو - لاعب بيتيس يودّع ناديه بالدموع

غادر بابلو غارسيا، أحد أبناء أكاديميّة ريال بيتيس، ناديه متّجهًا إلى راسينغ سانتاندير والدموع تغالبه

اخترنا لكم
حادث سير يهدّد مشاركة بطلة الأولمبياد
18:49
تكريم خاص لميسي في ملاعب الأرجنتين
18:43
فيديو - لاعب بيتيس يودّع ناديه بالدموع
18:39
فيديو - الجماهير الإيطالية تتظاهر دفاعًا عن كرة القدم
2026-09-01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026