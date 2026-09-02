إدانة لاعب ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

أُدين مدافع بالقيادة تحت تأثير ، بعدما أوقفته الشرطة في غران كناريا وأظهر فحص التنفس نسبة تجاوزت بأكثر من ثلاثة أضعاف الحدّ الذي تتحوّل عنده المخالفة إلى جريمة جنائيّة في .ووقعت الحادثة عند الساعة 6:30 16 آب - ، حين كان أسينسيو يقود سيارة "بورشه GTS".وسجّل الفحص الأول 0.90 ملغ/لتر من الكحول في هواء الزفير، قبل أن يسجّل الاختبار الثاني 0.88 ملغ/لتر، بينما يشكّل تجاوز 0.60 ملغ/لتر جريمة بموجب القانون الإسباني.ومثل اللاعب، البالغ 23 عامًا، أمام محكمة سريعة بعد ثلاثة أيام من الواقعة، حيث أقرّ بالوقائع وقَبِل الحكم الصادر بحقه.فرضت المحكمة على أسينسيو غرامة قدرها 14,400 ، بواقع 120 يورو يوميًا لمدة أربعة أشهر، إلى جانب سحب رخصة قيادته لمدة ثمانية أشهر.وبذلك، لن يتمكّن مدافع من القيادة حتّى عام 2027، بعدما حُسمت القضيّة المرتبطة بمخالفة السلامة المروريّة عبر المحاكمة السريعة.