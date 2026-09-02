فيديو - لاعب بيتيس يودّع ناديه بالدموع

🇪🇸💚 Heartbreaking scenes as Real Betis youth player and lifelong fan Pablo Garcia breaks down in tears while leaving the club for Racing Santander to help Betis comply with Financial Fair Play rules. Pure love for the badge! 💔🥺 pic.twitter.com/J5aEPFcQp1 — Ultras Clips (@ultras_clips) September 2, 2026

تحوّلت الساعات من سوق الانتقالات في إلى مؤثّر، بعدما غادر بابلو غارسيا، أحد أبناء أكاديميّة بيتيس، ناديه متجهًا إلى راسينغ سانتاندير والدموع تغالبه.وغادر اللاعب، البالغ 20 عامًا، مقرّ تدريبات بيتيس برفقة والدته التي بدت متأثّرة بدورها، بعدما جمع متعلّقاته وودّع النادي الذي انضمّ إلى أكاديميّته منذ طفولته، وقضى في صفوفه نحو 15 عامًا.وأكّد بيتيس رسميًّا انتقال غارسيا إلى راسينغ، مع احتفاظه بنسبة من قيمة أيّ بيع مستقبلي وحقّ مطابقة أيّ عرض لاحق. وكان المهاجم الشاب قد خاض 33 مباراة مع الفريق الأوّل وسجّل 3 أهداف منذ ظهوره الأوّل في عام 2025.وجاءت الصفقة في الساعات الأخيرة من السوق، وسط ضغوط ماليّة واجهها بيتيس لإفساح المجال أمام تحرّكاته الأخيرة، فيما أشارت تقارير إسبانيّة إلى أنّ بيع غارسيا ساعد النادي على إتمام عودة داني سيبايوس.ولم يتمكّن غارسيا من توديع جماهيره بكلمات كثيرة، مكتفيًا بتمنّي النجاح لبيتيس في موسمه ، قبل أن يغادر وسط تصفيق المشجّعين الذين تجمّعوا أمام مقرّ التدريبات.